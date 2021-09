Emplacements des bananes Fortnite dans la saison 8

ESTNN guide les joueurs de Fortnite vers toutes les apparitions potentielles de banane dans la saison 8.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 bat son plein, et il y a beaucoup à apprendre sur le paysage mis à jour. Epic Games a introduit de nouvelles armes, des zones à explorer et des quêtes à accomplir. Cependant, certains aspects restent inchangés par rapport aux dernières saisons. D’une part, la plupart des options de guérison sont restées les mêmes. Les joueurs ont de nombreux choix pour restaurer leur santé et leur bouclier, notamment des kits médicaux, des bandages, des mini-potions de bouclier et des canons Chug.

D’autres objets de soins auxiliaires tels que les bananes consommables peuvent également être situés sur la carte. Bien que les bananes ne soient pas idéales pour le transport, elles peuvent être utiles dans des situations désespérées où vous avez désespérément besoin de santé et n’avez pas accès à un feu de camp confortable ou à un kit médical.

Aujourd’hui, nous allons examiner toutes les apparitions de banane dans Fortnite Chapter 2 – Season 8 pour donner aux joueurs un dernier recours absolu pour restaurer leur barre de santé.

Emplacements des bananes dans la saison 8 de Fortnite

Crédit d’image : Fortnite.GG

Il y a plusieurs endroits pour trouver des bananes dans la saison 8. Cependant, un seul endroit comprend des bananiers. Pour trouver les bananiers, vous devez vous aventurer jusqu’au point le plus au nord-ouest de la carte, près du château de corail et du requin. Les bananiers apparaissent sur les deux îles à l’ouest de Coral Castle et sur The Shark. Une fois que vous avez atterri à l’un de ces endroits, vous trouverez des bananes au sol et en créerez plus en cassant les arbres.

Les collectionneurs de bananes peuvent également rechercher les cases « Noms » situées un peu partout sur la carte. Ces contenants de nourriture contiennent des consommables aléatoires, notamment des champignons Shield, des champignons Slurp, des pommes, des noix de coco et, bien sûr, des bananes. Catty Corner est une mine d’or de boîtes Noms ; il y en a 15 au total dans le point d’intérêt (POI) relativement petit. Sinon, vous pouvez trouver des bananes à presque tous les points de repère et emplacements en dehors de Dirty Docks, Retail Row et Steamy Stacks.

Voilà. Ce sont tous les endroits sur la carte de la saison 8 de Fortnite où vous trouverez des bananes. Assurez-vous d’utiliser ce guide comme moyen d’accomplir toutes les quêtes sur le thème de la banane et pour les soins indispensables dans une situation délicate !

