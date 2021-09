Emplacements des mystères énigmatiques de Destiny 2 | Où trouver tous les mystères énigmatiques de Destiny 2

Destiny 2 Mystères énigmatiques sont le défi supplémentaire des lignes telluriques de cette semaine pour le royaume brisé.

Ce n’est pas la même chose que les mystères triviaux, mais ils sont à la hauteur d’être énigmatiques. Les deux sont difficiles à repérer à moins que vous ne sachiez où chercher.

Avant de commencer, vous devrez d’abord terminer les tâches de voyage de Wayfinder de cette semaine. La mise à niveau de la boussole True Sight est un élément essentiel de la collecte des mystères.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Destiny 2 mystères énigmatiques | Cache caché Mystère énigmatique

Il y a un certain chevauchement avec cela et un mystère trivial. Dirigez-vous vers la troisième balise comme si vous alliez utiliser le téléporteur. Au lieu de l’utiliser, allez derrière lui et sautez en bas. Continuez à descendre jusqu’à ce que vous atteigniez une brèche de barrière. Activez-le et montez les marches jusqu’à un totem True Sight.

Activez-le, sautez sur les plates-formes et vous entrerez dans une zone avec un debuff lent permanent (pour l’instant. La réinitialisation de la semaine prochaine devrait changer cela). Réactivez True Sight s’il a expiré et sautez les plates-formes jusqu’au coffre contenant le premier mystère énigmatique.

Destiny 2 Mystères énigmatiques | Secrets de chantier naval

Retournez à la première balise pour celle-ci. Quittez le bâtiment et continuez tout droit jusqu’à ce que vous voyiez le totem True Sight. Continuez à suivre les plates-formes, en réactivant True Sight si nécessaire, jusqu’à ce que vous atteigniez le coffre avec le mystère énigmatique.

Il y a un troisième mystère que YouTuber a découvert en décembre. Il y a un troisième coffre à votre gauche que vous pouvez repérer en atteignant le coffre Shipyard Secrets, mais vous êtes techniquement censé attendre la semaine prochaine pour l’obtenir.

Si vous êtes un sorcier avec Dawnbreaker et une épée, cependant, décembre a découvert que vous pouvez vous y frayer un chemin maintenant. Que cela en vaille la peine dépend de vous.

Si vous travaillez toujours sur les mises à jour de Destiny 2 de cette semaine, consultez notre aperçu des nouveaux emplacements Atlas Skews et comment trouver les balises Debris of Dreams.