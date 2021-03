Emplacements des planeurs de moteurs mobiles PUBG après la mise à jour du patch 1.3

Les planeurs à moteur apparaissent au hasard sur les cartes, mais il y a peu d’endroits où les joueurs pourront en piloter un plus fréquemment.

La mise à jour PUBG Mobile 1.3 a apporté une pléthore d’ajouts et d’améliorations au jeu. L’un des nouveaux ajouts les plus excitants a été l’introduction des planeurs à moteur. Le planeur est un nouveau moyen de transport dans la populaire bataille royale. Selon les notes de mise à jour, ces planeurs apparaissent au hasard sur Erangel et Miramar, les deux seules cartes présentant le nouveau véhicule.

Le planeur à moteur peut apparaître à plus de 40 endroits sur les deux cartes. Cependant, il existe certains endroits qui engendrent le planeur plus souvent que d’autres.

Erangel

Le planeur peut apparaître à plusieurs endroits sur Erangel. Cependant, après plusieurs tentatives de chute sur la carte, nous avons découvert qu’un planeur se reproduisait plus souvent vers le côté est de Yasnaya Polyana. L’autre endroit avec des frayères fréquentes était la route principale parallèle à la base militaire de Sosnovka. Nous avons marqué une croix noire sur les deux emplacements pour référence.

Miramar

Dans les déserts de Miramar, le planeur à moteur apparaît plus fréquemment près du côté sud-ouest de Campo Militar, qui est une petite ville dans le coin supérieur droit de la carte. L’autre endroit avec un planeur est vers le côté ouest de la ville de Los Leones. Les emplacements d’apparition ont une croix noire pour référence.

Les planeurs à moteur sont un ajout passionnant au jeu. C’est après une longue période que le jeu a un nouveau véhicule de transport. Le véhicule à deux places a une consommation de carburant élevée avec une dépense de carburant directement liée à la vitesse du véhicule.

Noter: Les planeurs à moteur apparaissent au hasard sur les cartes Erangel et Miramar. Les spots mentionnés dans cet article sont de simples estimations dérivées après des atterrissages répétés sur les cartes. Les planeurs peuvent également apparaître à différents endroits.

