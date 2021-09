Emplacements des PNJ de la saison 8 de Fortnite

in

La saison 8 de Fortnite a commencé, ce qui signifie qu’il y a beaucoup à apprendre sur un autre changement monumental dans le monde Fortnite. Les PNJ de Fortnite se déplacent à chaque saison, et la saison 8 n’est pas différente. Que vous recherchiez un PNJ en particulier, ou que vous vouliez simplement voir qui traîne cette saison sur la carte Fortnite Saison 8 particulièrement ravagée, nous mettrons à jour ce guide tout au long de la saison pour localiser tous les PNJ qui se dirigent vers l’île pendant la guerre avec les cubes.

PNJ de la saison 8 de Fortnite

Dans Fortnite Saison 8, il y a actuellement 15 PNJ avec des plans pour qu’au moins deux autres arrivent dans les semaines à venir. Chacun d’eux inclut sa propre série de quêtes pour la toute première fois, ce qui les rend difficiles à résister si vous jouez pour les quêtes. Voici où vous pouvez tous les trouver :



Kor – Misty MeadowsJ.B. Chimpanski – Station météo (sud de Catty Corner)Torin – The Aftermath (centre de la carte)Pitstop – Boney BurbsToona Fish – Viking Vessel (west of Holly Hedges)Fabio Sparklemane – Apres Ski (sudwest of Misty Meadows)Penny – Retail RowDark Jonesy – Steamy StacksMadcap – Corny CropsDusk – Camping à l’ouest de Lazy LakeScuba Jonesy – Coral CastleCharlotte – Pleasant ParkBaba Yaga – cabane au sud-ouest de Sludgy SwampKitbash – Dirty DocksThe Brat – Camions de nourriture au nord de Lazy Lake

Avec chaque PNJ proposant une série de quêtes en cinq parties, il y a plus de raisons que jamais de rencontrer et de saluer tous ceux qui vivent sur l’île. Vous pouvez voir dans l’image ci-dessous combien d’XP vous obtiendrez pour avoir terminé ces nouvelles quêtes de PNJ.

Il y a beaucoup plus d’XP à offrir aux joueurs qui en ont besoin.

Il y a beaucoup plus à apprendre sur la saison 8 de Fortnite, y compris une visite des changements de carte de la saison 8, le pass de combat de la saison 8 et les nouvelles armes à venir dans le jeu.

