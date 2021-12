Emplacements des PNJ du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite

Une nouvelle saison Fortnite – et un nouveau chapitre, dans ce cas – signifie une multitude de nouveaux PNJ à rencontrer et à saluer. Depuis le chapitre 2, saison 5, les PNJ Fortnite sont devenus un pilier du jeu et continuent de distribuer des quêtes, du butin et des traditions aux joueurs qui leur parlent. Dans Fortnite Chapter 3, Season 1, la liste de tous les PNJ est plus longue que d’habitude au début d’une saison, et c’est une liste qui continuera de s’allonger tout au long de la saison. Voici les 20 PNJ Fortnite du chapitre 3, saison 1.

Emplacements et carte des PNJ Fortnite

Les PNJ de Fortnite sont dispersés sur la carte, comme vous vous en doutez, donc les rencontrer tous prendra plusieurs tours. quêtes, et parfois même des armes exotiques que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Vous pouvez trouver les 20 PNJ de cette saison aux endroits suivants :

1. Le visiteur : à l’est du sanctuaire sur l’île aux sept bunkers2. Le scientifique : côté nord de Sanctuary3. Agent Jones : apparaît à l’un des quatre emplacements au hasard à chaque tour : coin NE, NW, SE ou SW4. La Fondation : côté sud du Sanctuaire5. Bunker Jonesy : Au sein des Jones6. Ludwig : Au sein des Jones7. Brainiac : Au sein des Jones8. Mullet Marauder : Au sein des Jones9. Jonesy Le Premier : Dans Les Jones10. Chef d’équipe Cuddle : Au sein du Camp Cuddle11. Chef d’équipe Métal : Au sein du Camp Cuddle12. Cuddlepool : dans le camp Cuddle13. Quackling : dans le camp Cuddle14. Guaco : Dans Greasy Grove15. Lil Whip : Au sein de Coney Crossroads16. Bao Brothers : Au sein de Greasy Grove17. Tête de tomate : dans Greasy Grove18. Mancake : La grange au beurre19. Shanta : masse continentale la plus au sud-est de l’île20. Lt. John Llama : côté sud du lac en dessous de Logjam LumberyardCliquez pour développer cette carte pour une vue plus claire de tous les PNJ Fortnite.

Vous remarquerez que les PNJ de cette saison sont souvent regroupés. Cela est dû en partie aux thèmes auxquels ils correspondent. La meute de Greasy Grove fait partie des mascottes de la restauration rapide du jeu, elles traînent donc toutes dans l’aire de restauration de l’île. Les Jones se réunissent pour protester, selon le dialogue dans le jeu, donc naturellement, ils ont tous installé leur camp ensemble. Tous les personnages câlins ont également mis en place leur propre campement.

Dans les futures mises à jour, nous aurons de nouveaux PNJ, avec de nouvelles armes exotiques et mythiques, ainsi que de nouvelles quêtes. Nous mettrons à jour notre liste et notre carte en cours de route afin que vous puissiez rester au courant de tout le monde tout au long du chapitre 3, saison 1.

