Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2: Tous les emplacements des statues d’anniversaire

Emplacements des statues du 2e anniversaire de Payday changez de casse en casse, puis à nouveau chaque jour, mais cela vaut la peine de tous les trouver.

Ceux qui reçoivent l’arme Cash Blaster, un reskin exclusif à l’événement pour le lance-flammes. Au lieu de flammes mortelles, ce secondaire tire des liasses de billets.

Chaque braquage a plusieurs emplacements de statues possibles, mais vous n’en avez besoin que d’un par étape.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire de bijouterie

La première statue se trouve derrière une benne à ordures, près d’une porte en fer dans la ruelle, juste en face de votre lieu d’apparition dans la scène.

Le deuxième emplacement est à l’intérieur de la fenêtre d’affichage de Precious Things. La statue trois est dans le bureau, sur les étagères à gauche de tous les classeurs.

La statue finale se trouve sur le parking en face de Precious Things. Si vous êtes face au magasin, tournez à droite et vous verrez un mur couvert de graffitis. La statue est à côté des boîtes là-bas.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire d’allume-feu

Les statues de Firestarter diffèrent selon les jours.

Emplacements des statues du premier jour

La première statue du premier jour est proche du point de départ de la mission. Continuez tout droit et vous trouverez la statue près d’une ancienne unité de climatisation à côté d’un petit escalier.

Tournez à gauche et traversez la ruelle. Continuez à avancer jusqu’à ce que vous voyiez un chariot à l’extérieur de l’entrepôt. Votre statue est sur le chariot, mais vous devrez peut-être zoomer pour la voir.

Emplacements des statues du deuxième jour

Le jour, deux statues sont à l’intérieur du complexe de bureaux. Entrez et montez à l’étage. À votre gauche se trouve une salle de conférence et vous verrez un buffet à gauche de la porte. La statue est là-bas.

La statue deux est un peu plus loin. Allez dans la salle de sécurité et vous trouverez la statue sur l’un des bureaux.

Emplacements des statues du troisième jour

La première statue du troisième jour se trouve sur le toit à côté du signe esperluette (&) en rotation. La statue deux est en bas dans les bureaux, assise sur l’un des bureaux dans le coin.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire de quatre magasins

Votre première statue dans la zone Four Stores se trouve dans la cuisine Time Out. Dirigez-vous vers l’arrière du magasin et la statue se trouve sur l’étagère des produits de nettoyage.

Une autre statue est dans le bar. Allez dans la salle de stockage et regardez derrière la porte.

La troisième statue se trouve dans la cuisine du magasin de poires, juste à gauche de l’entrée du magasin, et la dernière se trouve dans la ruelle près de votre point d’apparition.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire de boîte de nuit

Vous trouverez l’une des statues de la discothèque sur le balcon. Déplacez-vous à côté du bar et regardez par terre derrière le luminaire.

La statue deux est dans la salle de bain près du panneau de sol mouillé. Montez les escaliers pour le troisième, jusqu’au palier avec des livres sur votre droite et une zone d’observation en face. Votre statue est derrière vous, cependant, sur un petit bureau devant des chaises longues.

La dernière statue est à côté d’une lampe dans la pièce où le plafond ressemble à des étoiles.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire des chiens de garde

Les chiens de garde des statues du premier jour

La première statue du premier jour est sur un appareil de ventilation. Dirigez-vous vers les voitures de police, puis tournez à droite et montez les escaliers. Suivez le chemin pour trouver une section de tuyau devant de la ferronnerie graffée, et votre statue se trouve derrière la courbe du tuyau.

Le second est juste à côté du point d’apparition. Sortez du camion, tournez à gauche et vous y trouverez la statue derrière la palette en bois.

Chiens de garde jour deux statues

La première statue du deuxième jour se trouve dans un lit de camion juste en face du panneau Dock 9. Le numéro deux est un peu plus difficile à trouver. Entrez dans l’entrepôt et montez sur la tuyauterie devant la fenêtre. Votre statue se trouve dans le coin inférieur droit du cadre de la fenêtre.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire de rats

Statues du premier jour des rats

La première statue de Rats se trouve dans le puits de pneu de la voiture brûlée, juste à côté de l’endroit où vous commencez, et la seconde se trouve dans la maison avec du papier peint à fleurs bleu, à côté de deux bidons en métal.

Rats jour deux statues

Sautez vers les conduits sous la passerelle en bois entre les bâtiments. Suivez-le dans un coin pour trouver la première statue. Le second est à l’intérieur, à côté d’un extincteur à l’extérieur de la pièce avec la télévision grand écran.

Rats jour trois statues

Les statues du troisième jour sont rapprochées, près de la partie du pont surplombant une charpente de bateau. Le premier se trouve dans le coin de la balustrade au-dessus de ce cadre. La seconde se trouve sous la rambarde un peu plus à gauche.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues anniversaire Bank Heist

L’une des statues de Bank Heist est près de la pile de blocs à côté de l’ambulance, et une autre est devant la poubelle à l’extérieur de Harvest Trustee.

La troisième statue est sur le toit. À droite de la garde se trouve des conduits verticaux et la statue est dans le virage.

Entrez dans l’entrée du premier étage du bâtiment pour trouver la dernière statue sur une étagère devant la porte.

Emplacements des statues d’anniversaire de Payday 2 | Statues d’anniversaire de Mallcrasher

La première statue se trouve derrière le comptoir du restaurant lorsque vous entrez pour la première fois dans le centre commercial. Montez l’escalator pour trouver la statue deux dans une alcôve à votre gauche, et la troisième se trouve dans le magasin de vêtements DC. Vérifiez derrière le coin de l’étagère en face de l’entrée.

Sortez de DC et entrez dans la salle de gym. La dernière statue se trouve près du mur derrière l’un des vélos d’appartement.

