Emplacements des vaisseaux spirituels Fortnite et comment utiliser une pierre d’ombre pour récupérer un vaisseau spirituel

Les Fortnite Spirit Vessels sont une partie importante de la quête Dark Jonesey Fortnitemares, mais le problème est en fait de les trouver.

Pour quelque chose de si important et de sonorité mystique, les Spirit Vessels sont plutôt petits et cachés. Vous devrez également d’abord saisir une pierre d’ombre, mais heureusement, elles sont plus faciles à trouver.

Emplacements des vaisseaux spirituels Fortnite – Où trouver des vaisseaux spirituels



Les vaisseaux spirituels peuvent apparaître à deux endroits, un à l’ouest de Dirty Docks et un à l’ouest de Weeping Woods. Certaines personnes signalent l’apparition de deux vaisseaux spirituels dans la zone de Dirty Docks, indiqués encerclés sur la carte ci-dessous, bien que je n’aie trouvé que celui près du pylône jusqu’à présent.

The Weeping Woods n’a jusqu’à présent qu’un seul vaisseau spirituel, et il se trouve juste légèrement à l’ouest de la Grim Fable. La chose pratique à propos de cet emplacement est que les pierres d’ombre nécessaires pour l’activer sont généralement situées plus près du navire dans l’emplacement de la forêt. Le Dirty Docks Vessel a beaucoup de pierres autour, mais elles sont plus loin.

Les Spirit Vessels sont de petits objets violets nichés dans un lot de récoltes, y compris des pierres et des bougies. Ils sont difficiles à repérer au début, alors gardez un œil sur ces autres objets si vous avez du mal à les repérer.

Fortnite Spirit Vessel – Comment utiliser Shadow Stone et récupérer le Spirit Vessel



Approchez-vous d’une pierre d’ombre et utilisez-la de la même manière que tout autre consommable. Cela vous transforme en un esprit avec un boost de vitesse et une capacité de déphasage pendant une courte période. Interagissez avec le vaisseau pour terminer cette quête.

Vous devrez toujours toucher un cube et détruire les clusters de corruption pour terminer les quêtes de Dark Jonesey. Un avantage à tomber dans la zone de Weeping Woods est que des clusters de corruption apparaissent à proximité, vous pouvez donc assommer deux quêtes rapidement avant que la tempête ne se referme.

Il y a beaucoup plus de Fortnite Halloween une fois que vous avez terminé la carte perforée de Dark Jonesy. Assurez-vous de prendre autant de bonbons que possible pour Hollowhead et travaillez sur les quêtes d’Ariana Grande et le nouveau lien de Ghostbusters.