Emplacements Genshin Impact Moonlight Seeker pour les charmes et les coffres

Le défi de l’événement Genshin Impact Moonlight Seeker est maintenant disponible et les voyageurs doivent trouver les emplacements des Moonchase Charms et Mystmoon Chests.

Le premier anniversaire de MiHoYo est aujourd’hui car le jeu est sorti à l’origine le 28 septembre 2020. Et, pour célébrer son premier anniversaire, les développeurs chinois nous proposent tout un tas d’événements tels que le Message in Time le 29 septembre, et ils offrent également des récompenses pour la simple connexion au jeu.

Alors que son premier anniversaire est monumental pour l’équipe de développement, les voyageurs voudront se concentrer sur la recherche de tous les Moonchase Charms et Mystmoon Chests dispersés dans le monde du jeu.

Événement Genshin Impact Moonlight Seeker

Vous devez posséder un rang d’aventure d’au moins 28 pour participer à l’événement Genshin Impact Moonlight Seeker. Les voyageurs doivent également terminer le chapitre I : Acte III – Une nouvelle étoile approche et le chapitre Trulla : Acte I – Mondstadt Gastronomy Trip.

À condition que vous remplissiez les conditions ci-dessus, vous devez alors terminer le Moonlight Merriment Part I et The Many Matters of the Moonchase Festival. Après avoir atteint les objectifs nécessaires, vous devrez ensuite discuter avec Linyang dans le port de Liyue.

Le défi de MiHoYo demande aux joueurs de collecter tous les charmes et coffres disponibles dans une zone. Vous pouvez vérifier vos progrès sur la page de l’événement et des récompenses sont proposées.

Emplacements Genshin Impact Moonchase Charm et Mystmoon Chest

Les lieux de l’événement Genshin Impact Moonlight Seeker pour les charmes Moonchase et les coffres Mystmoon se trouvent entre le mont Hulao et le pic Qingyun.

Les joueurs peuvent trouver l’emplacement de tout ce qui est disponible jusqu’à présent en consultant la carte interactive de Teyvat. Encore une fois, vous aurez envie de participer au défi pour faire monter votre fièvre festive et débloquer des récompenses.

Ces récompenses incluent les Primogems et Mora typiques, ainsi que le minerai d’amélioration mystique et le matériel d’ascension d’arme. Il y a aussi un Baume de l’Empereur et une arme spéciale.

Arme luxueuse du seigneur des mers

L’arme Luxorious Sea-Lord (claymore) est la récompense pour obtenir 100% de progrès.

Il s’agit d’un objet 4 étoiles qui augmente les DÉG d’éclatement élémentaire de 12%. Il y a 100% de chances d’invoquer un thon titanesque qui inflige 100% de DMG de zone sur les adversaires, et cet effet dure 15 secondes.

