Emplacements, liste des marques de beauté, ce qu’il faut savoir – WWD

Un autre partenariat majeur voit le jour dans le monde de la beauté.

Sephora et Kohl’s Corp ont révélé en décembre qu’ils allaient conclure un partenariat qui apporterait plus de 125 marques de beauté de prestige au grand magasin de taille moyenne. La nouvelle fait suite à un accord similaire conclu entre Ulta Beauty et Target, qui ont uni leurs forces pour ouvrir 800 shop-in-shops au cours des prochaines années.

Le partenariat a débuté le 6 août dans un magasin Kohl’s à Ramsey, dans le New Jersey, où un shop-in-shop de 2 500 pieds carrés a ouvert ses portes. Environ 70 autres emplacements ouvriront à travers le pays jusqu’à la fin du mois d’août. Les deux enseignes visent à ouvrir 850 emplacements d’ici 2023.

Bien que ce partenariat soit une première entre les détaillants, Sephora s’était déjà associé à JC Penney Co. Inc. en 2006 pour proposer des magasins dans 615 emplacements. Sephora met fin à sa relation suite au dépôt de bilan de JC Penney.

Ici, WWD détaille les spécificités du nouveau partenariat de Sephora et Kohl’s Corp. Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand débutera le partenariat de Sephora et Kohl?

Le partenariat Sephora at Kohl a fait ses débuts le 6 août dans un magasin Kohl’s à Ramsey, NJ. Les deux détaillants ouvrent 70 autres magasins à travers le pays jusqu’à la fin août. Environ 200 emplacements ouvriront jusqu’à l’automne 2021.

Combien de boutiques le partenariat Sephora et Kohl’s impliquera-t-il ?

Les détaillants prévoient d’ouvrir 850 emplacements d’ici 2023.

Où ouvrent les shop-in-shops Sephora at Kohl’s ?

Les 200 premiers shop-in-shops ouvrent dans des magasins situés en Californie, Texas, Oklahoma, Colorado, Dakota du Nord, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginie, Virginie-Occidentale, Pennsylvanie, New Jersey, New York, Massachusetts, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie et Floride.

A quoi ressembleront les unités ?

Les shops-in-shop de Sephora mesureront 2500 pieds carrés à l’avant des magasins Kohl’s. Pour les emplacements Kohl avec deux entrées, une entrée arborera la marque Sephora. Le shop-in-shop sera également disponible sur le site Web de Kohl. Les employés de Kohl formés par Sephora seront présents dans les magasins.

Quelles marques le shop-in-shop Sephora proposera-t-il ?

Les shop-in-shops proposeront plus de 125 marques de beauté de prestige dans les domaines des soins de la peau, des cheveux, du maquillage et des parfums, y compris des marques comme Fenty Beauty, Drunk Elephant, Lancôme, The Ordinary et bien d’autres.

Consultez la liste complète des marques de beauté proposées chez Sephora chez Kohl’s ici.

Qu’adviendra-t-il des boutiques Sephora dans les magasins JC Penney ?

Sephora a commencé son partenariat avec JC Penney en 2006 et avait à une époque 615 emplacements chez le détaillant. Après le dépôt de bilan de Penney en mai, Sephora a commencé à mettre fin au partenariat.

