Emploi, prêts faciles, augmentation des revenus dans le projet de loi sur le contrôle de la population de l’UP ; avantages supplémentaires pour la politique 1 enfant

in

Le gouvernement de l’État devrait présenter le projet de loi lors de la session de mousson de la législature de l’État qui débutera mardi. (Express Photo)

La Commission du droit de l’Uttar Pradesh, dirigée par le juge AN Mittal, a soumis le projet de loi UP Population (contrôle, stabilisation et bien-être) au bureau du ministre en chef pour examen et suite à donner. Le gouvernement de l’État devrait présenter le projet de loi lors de la session de mousson de la législature de l’État qui débutera mardi.

Le projet de loi vise à faire baisser le taux brut de fécondité en limitant les prestations gouvernementales pour les couples avec plus de deux enfants et en offrant des incitations à ceux qui ont un maximum de deux enfants.

Le projet de loi propose de dissuader les personnes ayant plus de deux enfants et de leur interdire de se présenter aux élections municipales, de postuler à des emplois gouvernementaux ou de recevoir toute sorte de subvention gouvernementale. En outre, l’accent a été mis sur l’application d’une politique de l’enfant unique.

« Pour chaque nationaliste, l’augmentation de la population est un sujet de préoccupation. L’Ayog est d’avis qu’il devrait y avoir une loi indépendante pour le contrôle de la population, et ceux qui suivent la politique de la famille des deux enfants devraient être encouragés et ceux qui la violent devraient être interdits des régimes d’aide sociale de l’État et de se présenter aux élections des organes locaux », a déclaré la Commission. lundi.

L’Indian Express a cité la secrétaire de la Commission, Sapna Tripathi, disant que le projet révisé avait été soumis au bureau du ministre en chef Yogi Adityanath. Elle a déclaré que la Commission avait reçu 8 500 suggestions, notamment de juges et d’avocats de la Cour suprême, et qu’environ 99,5 % des personnes étaient en faveur d’une loi sur le contrôle de la population.

Elle a déclaré que même la Cour suprême convient que la politique des deux enfants n’est pas contre la protection de la vie et de la liberté personnelle ou contre la liberté de religion, mais est plutôt pour le bien-être du pays et son développement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.