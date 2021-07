Emplois dans le secteur informatique à un niveau record ; L’embauche de professionnels qualifiés augmente de 52% par rapport aux niveaux d’avant Covid

in

Le secteur informatique maintient la tendance à la hausse de l’activité d’embauche avec une demande continue de personnel qualifié au sein du secteur.

Porté par la demande croissante, le secteur IT/Software Services a connu une forte croissance en juin 2021 et atteint un niveau record. Avec l’épidémie de coronavirus, les organisations indiennes se sont fortement appuyées sur la numérisation pour soutenir et surmonter les défis commerciaux. Selon un rapport de Naukri, le secteur a connu une augmentation de 52% de l’activité d’embauche le mois dernier, par rapport à l’embauche en juin 2019 (avant que la pandémie n’éclate en Inde). Le secteur a également enregistré une croissance de 5% le mois dernier à partir de mai 2021. Notamment, même l’activité d’embauche dans le secteur n’a pas été beaucoup affectée par la pandémie de Covid-19.

Le secteur a connu quelques obstacles l’année dernière en raison des blocages à l’échelle nationale. Cependant, la reprise a été rapide pour le secteur car il rebondit avec une croissance des embauches de 163 pour cent en juin’21 par rapport à juin’20. Dans des villes comme Bangalore, Pune et Hyderabad, où de nombreuses entreprises informatiques ont leur base, les entreprises ont enregistré une croissance à deux chiffres de l’activité d’embauche, indiquant une reprise uniforme des emplois dans le secteur. Le secteur informatique maintient la tendance à la hausse de l’activité d’embauche avec une demande continue de personnel qualifié au sein du secteur.

Le mois dernier, l’organisme de l’industrie informatique Nasscom a déclaré que le secteur restait un employeur net de talents qualifiés, où les 5 plus grandes entreprises informatiques indiennes ont prévu d’embaucher 96 000 employés supplémentaires au cours de l’année 2021-2022. « Avec l’évolution de la technologie et l’automatisation croissante, la nature des emplois et des rôles informatiques traditionnels évoluera globalement, entraînant la création de nouveaux emplois. L’industrie continue d’être un recruteur net de talents qualifiés, ajoutant 138 000 personnes au cours de l’exercice 2021 », a déclaré Nasscom dans un communiqué en juin 2021.

L’organisme de l’industrie a également souligné que l’industrie améliore actuellement les compétences numériques de plus de 250 000 employés. Plus de 40 000 nouveaux talents formés au numérique ont également été embauchés. Grâce à l’embauche et au perfectionnement continus, le secteur, selon Nasscom, envisage de solides perspectives commerciales et s’attend à “réaliser sa vision de 300 à 350 milliards de dollars de revenus d’ici 2025”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.