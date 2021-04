Emplois dans les MPME: la croissance de l’intention des petites entreprises d’embaucher au cours du premier trimestre de l’exercice 22 diminue au milieu de Covid

Le Covid et le verrouillage suivant avaient obligé les entreprises à fermer leurs opérations ou à continuer avec des budgets restreints avec une main-d’œuvre minimale.

Compétence, travail, talent pour les MPME: L’augmentation de l’intention d’embauche des petites et moyennes entreprises (PME) pour le trimestre en cours (avril-juin de l’exercice 22) a été modérée par rapport aux trimestres précédents. Selon une étude de TeamLease, le pourcentage de petites entreprises susceptibles d’embaucher des employés au cours du premier trimestre de l’exercice 22 a augmenté d’un pourcentage négligeable de 1 pour cent à 20 pour cent par rapport à 19 pour cent au quatrième trimestre de l’exercice 21. Cela indique que les PME ne sont pas susceptibles d’embaucher plus qu’elles ne l’ont fait au cours du trimestre précédent. L’amélioration de l’intention d’embauche des moyennes entreprises également au cours du trimestre en cours n’a pas été très significative, 22% des entreprises moyennes ayant déclaré une probabilité d’embaucher des personnes, contre 19% au quatrième trimestre de l’exercice21.

«La capacité des PME à faire preuve de force et à investir à long terme est limitée et même si l’intention d’embaucher s’est améliorée, elles ont également été modérées et modestes. Ils étaient déjà poussés dans un coin en ce qui concerne leurs effectifs à cause de la pandémie alors que tout le monde essayait d’être aussi maigre que possible dans les opérations », a déclaré Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de TeamLease Services à Financial Express Online.

Le Covid et le verrouillage suivant avaient forcé les entreprises à fermer leurs opérations ou à continuer avec des budgets restreints avec une main-d’œuvre minimale. Alors que beaucoup travaillant dans le cadre informel sont retournés dans leur ville natale, d’autres ont été licenciés, selon les estimations de l’industrie. Cependant, il n’y a pas de données formelles disponibles sur le nombre d’emplois perdus en raison de Covid et de la période de verrouillage au cours des 12 derniers mois. En fait, il n’y a pas de registre officiel concernant le nombre de MPME qui ont été fermées au cours de la période. «Les MPME étant présentes dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au sein du Ministère des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)», a déclaré le ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha.

En revanche, l’intention d’embauche des startups de commerce électronique et de technologie était élevée pour le trimestre en cours. De 41% au quatrième trimestre de l’exercice 21, l’intention est passée à 51% au premier trimestre de l’exercice 22. «L’écosystème des startups, qui est en grande partie axé sur la technologie, a connu une activité d’investissement accrue au cours des deux derniers mois. «Il ne sert à rien de collecter des fonds si vous n’investissez pas dans l’acquisition de marchés, ce qui signifie que vous devrez embaucher. Dans le e-commerce, rien n’a ralenti et il continuera de croître. Personne ne veut être arrêté maintenant. Au cours des deux à trois dernières semaines, malgré le problème imminent de restriction et de verrouillage, les organisations ne sont pas prêtes à modifier leur intention de recrutement pour le moment car elles sont mieux préparées cette fois », a ajouté Chakraborty.

