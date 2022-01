Emplois de décembre : toutes les catégories sauf une sont loin de la tendance sur 12 mois

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Novembre avait été le rapport sur l’emploi le plus faible de l’année jusqu’à ce qu’un maigre 199k soit annoncé pour décembre. Comme indiqué ci-dessous, au cours des 18 derniers mois, seul décembre 2020 a été plus faible. C’était juste au moment où la deuxième vague de Covid faisait des ravages et avant que les vaccins ne soient disponibles pour le public.

Figure : 1 Évolution par secteur

Le graphique suivant compare le mois en cours avec la moyenne des 12 derniers mois. Chaque catégorie est largement en retard par rapport à la moyenne sur 12 mois, à l’exception de la construction. Quelques points clés à retenir :

La construction était au-dessus de la tendance en décembre (22 000 contre 13,4 000) Toutes les autres catégories sont bien en deçà de la tendance sur 12 mois.

Figure : 2 Courant vs TTM

Comme le mois dernier, les loisirs et l’hôtellerie restent faibles, indiquant peut-être une tendance à plus long terme en train de s’établir. L’économie au sens large comptait 152,5 millions de personnes employées en février 2020 et n’en compte désormais que 148,95 millions. Les loisirs et l’hôtellerie représentent 1,2 million des 3,55 millions de suppressions d’emplois encore en suspens. Au rythme actuel, il faudrait près de 2 ans pour que le secteur se rétablisse aux niveaux d’avant la pandémie. Une partie de la lenteur pourrait-elle être due à Omicron ? Sûr. Mais le virus semble avoir un impact beaucoup plus faible sur l’économie au sens large par rapport aux vagues précédentes, malgré des taux d’infection beaucoup plus élevés.

Le tableau ci-dessous donne une répartition beaucoup plus détaillée des effectifs et de l’ensemble de la population active. Quelques points clés à retenir :

Pour le deuxième mois consécutif, chaque catégorie en dehors du secteur gouvernemental était inférieure à la moyenne sur trois mois Le marché du travail ralentit clairement même pendant la période des vacances Le mois en cours était inférieur à la moitié de la moyenne TTM (199k vs 537k) La moyenne sur trois mois en Loisirs et Hôtellerie est de 101,7k contre TTM de 213k. Cela renforce encore l’idée que la croissance de l’hôtellerie de loisirs ralentit.

Autre point à noter, de 2000 à 2019 (hors 2008), octobre-décembre est le trimestre le plus fort de l’année. Ceci est suivi de janvier-mars, qui est généralement la période de trois mois la plus lente. Si cette tendance se confirme, les chiffres vont empirer dans les mois à venir.

Figure : 3 Détail du marché du travail

Révisions

Ces données sont sujettes à des révisions au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Alors que le communiqué de presse attire une tonne d’attention du marché, les révisions sont beaucoup moins nombreuses. Le tableau ci-dessous montre l’impact des révisions sur différentes périodes. Veuillez noter qu’il s’agit du mois précédent, car le mois le plus récent n’a connu aucune révision. Éléments importants à noter :

Les loisirs et l’hôtellerie ont été révisés à la hausse de 99k sur les 3 derniers mois. Dans l’ensemble, l’ensemble de l’image de l’emploi a été révisé à la hausse de 113 000 au cours des 3 derniers mois en moyenne (341 000 au total)

Ces révisions sont assez importantes par rapport à n’importe quelle norme. Au cours des deux dernières décennies, le nombre d’emplois mensuels s’élève à environ 100 000, ce qui correspond à peu près à la taille des révisions actuelles.

Figure : 4 révisions

Perspective historique

Le graphique ci-dessous montre des données remontant à 1955. Comme la population active a augmenté en nombre total agrégé, les récessions en cours de route ont provoqué une baisse de la tendance générale. Mais la tendance est toujours clairement à la hausse.

La récession liée au COVID peut être considérée comme la plus grande perte du marché du travail. Le graphique montre également combien de travail le marché du travail a encore besoin pour retrouver le niveau d’emploi observé avant COVID (baisse en haut à droite). Comme mentionné ci-dessus, le marché du travail comptait 152,5 millions de personnes. Ce nombre se situe actuellement à 149 millions. Le marché du travail manque encore de 3,5 millions de personnes. À 200 000 par mois, il faudrait encore 18 mois pour que la récupération atteigne les niveaux d’avant la pandémie.

Si le marché du travail ralentit, ce sera encore plus long. Un autre facteur est où le marché du travail aurait été sans COVID. Actuellement bien supérieur aux 152,5 millions d’avant Covid. Cela signifie que le marché du travail est encore loin derrière.

Dans la dernière période, le taux de chômage est de nouveau tombé de 4,2% à 3,9% (il était de 3,5% avant Covid). Cela s’est produit alors que la participation au marché du travail est restée stable à 61,9 % (figure 4).

Figure : 5 Marché du travail historique

La répartition de la main-d’œuvre a considérablement changé au cours des 65+ dernières années. Par exemple, en 1955, le secteur manufacturier représentait 30 % des emplois contre 8,4 % aujourd’hui. L’éducation/les soins de santé a triplé, passant de 5 % à 16 %.

Bien que le taux de chômage ait fortement baissé au cours de la dernière année (graphique ci-dessus), la participation au marché du travail (61,9%) est toujours bien inférieure aux niveaux d’avant la pandémie (63,4 %) et bien inférieure aux 66 % d’avant la crise financière. La tendance actuelle s’est stabilisée.

