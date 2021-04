Emplois IRCTC: un député écrit aux chemins de fer au sujet du non-renouvellement des contrats des superviseurs d’accueil de l’IRCTC

Image représentative

Un membre de Rajya Sabha a écrit vendredi au ministre des Chemins de fer Piyush Goyal pour remettre en question le non-renouvellement des contrats des superviseurs d’accueil employés avec l’IRCTC, et a déclaré qu’ils offraient leurs services au transporteur national au «pic» de la crise du COVID-19.

Le député RJD Manoj Jha a déclaré qu’il écrivait au nom de ces travailleurs qui avaient été embauchés par l’Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) le 23 avril 2019, pour la supervision des services de restauration, l’inspection de la qualité dans les trains ainsi que les unités de restauration sur Locaux des chemins de fer indiens.

«Ces employés contractuels ont fait de leur mieux pour les chemins de fer indiens, même pendant le pic du COVID-19, car ils étaient activement engagés dans la gestion et la supervision des services de livraison de nourriture dans les trains« Shramik Special »gérés par les chemins de fer indiens», a-t-il déclaré. Des trains « Shramik Special » ont été exploités par les chemins de fer l’année dernière à la suite de l’épidémie de COVID-19 pour transporter les migrants, qui étaient bloqués dans différentes régions du pays en raison de restrictions, vers leurs États d’origine.

«À notre plus grand choc, je suis informé par ces employés de divers endroits qu’ils ont été catégoriquement informés par les autorités de l’IRCTC de rechercher de nouveaux emplois, ajoutant qu’après 20 jours, ils ne feraient plus partie du service», a déclaré Jha dans sa lettre. «Le faible argument de l’IRCTC est qu’ils ont été embauchés sur un contrat de deux ans qui se termine maintenant», a-t-il déclaré. Jha a déclaré que ces superviseurs sont des hôteliers qualifiés et que beaucoup ont des diplômes professionnels en hôtellerie.

«Nous savons tous que l’industrie hôtelière a été parmi les plus touchées pendant la crise du COVID et, par conséquent, il est inimaginable qu’ils soient employés par l’industrie hôtelière au milieu d’une crise sans précédent», a déclaré le membre de RJD Rajya Sabha. «Je me souviens qu’au cours d’une intervention de ma part à la session budgétaire du Parlement, vous aviez catégoriquement assuré que personne ne serait licencié de son poste», a déclaré Jha dans sa lettre à Goyal. Il a exhorté le ministre des Chemins de fer à examiner la question avec la plus grande urgence et à sauver les emplois de centaines de superviseurs de l’accueil engagés avec l’IRCTC.

Plus tôt dans une lettre datée du 25 juin à toutes les zones ferroviaires, l’IRCTC a informé qu’il n’y avait aucune obligation pour ces travailleurs contractuels dans les circonstances actuelles et qu’ils recevraient un préavis d’un mois et que leurs contrats seraient résiliés. «L’exigence d’un superviseur (hospitalité) engagé sur une base contractuelle a été examinée dans le modèle de restauration révisé et il a été décidé que dans les circonstances actuelles, les services de superviseur (hospitalité), embauchés sur une base contractuelle, ne sont plus nécessaires», indique la lettre déclaré. Cela signifiait pratiquement des pertes d’emplois pour environ 560 de ces travailleurs.

Cependant, après que les travailleurs se soient tournés vers les médias sociaux et aient soulevé la question, le conseil d’administration de l’IRCTC a annulé la décision, mais a soutenu que leurs contrats de deux ans ne seraient probablement pas renouvelés. Beaucoup de ces travailleurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs doléances.

«@PMOIndia @RailMinIndia nous sommes des superviseurs de l’hôtellerie travaillant sous IRCTC (Indian Railways). Ils nous virent. Alors s’il vous plaît, sauvez notre travail et notre famille », a tweeté Naveen Kumar.

«Monsieur, dans cette situation de pandémie, nous n’avons aucune autre option pour survivre. Alors demandez-vous de faire quelque chose pour sauver notre travail », a tweeté Rahul Mona en taguant le ministre des chemins de fer. Un porte-parole de l’IRCTC a déclaré qu’actuellement, les services de restauration dans les trains spéciaux sont limités à la vente d’aliments prêts à consommer, d’eau potable emballée, de thé et de café, entre autres.

Les cuisines de base ne sont pas opérationnelles et la portée du travail des superviseurs de l’hôtellerie est très limitée, a déclaré le responsable. En ce qui concerne la période de contrat des superviseurs d’accueil, le porte-parole a déclaré que des mesures étaient prises conformément aux termes et conditions de leurs contrats.

