Emplois MPME : la main-d’œuvre dans les unités enregistrées sur le nouveau portail Udyam en 12 mois représente 30 % de l’emploi

En juin de cette année, le gouvernement avait accordé une prolongation aux MPME avec les enregistrements Entrepreneur Memorandum – II ou UAM, qui étaient valables jusqu’au 31 mars 2021, jusqu’à la fin de cette année.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le nombre de personnes employées par des MPME inscrites sur le nouveau portail d’enregistrement Udyam – lancé en juillet de l’année dernière pour remplacer l’ancien processus de dépôt du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) – représente désormais 30% de l’emploi total dans le secteur des MPME. Au 30 juin 2021, 35 29 084 MPME enregistrées sur le nouveau portail comptaient 3 35 90 084 (3,35 crore) de personnes employées, selon le dernier bulletin gouvernemental analysant les données de l’Udyam Registration, sur 11,09 crore employés avec 6,33 crore de MPME. en Inde. Au cours de la période de 12 mois, les 35,29 lakhs MPME enregistrées à Udyam ne représentaient que 5,5% de la base totale des MPME dans le pays.

93 pour cent (32,79 lakh) des MPME enregistrées sur le nouveau portail étaient des micro-entreprises, tandis que seulement 6 pour cent (2,21 lakh) étaient de petite taille et seulement 1 pour cent (28 073) étaient des moyennes entreprises. Cette bifurcation reflétée dans la base globale également. Les micro-entreprises représentaient plus de 99% des 6,33 millions de MPME, tandis que seulement 0,52% et 0,01% étaient des petites et moyennes entreprises, selon le rapport annuel du ministère des MPME pour l’exercice 2021.

Les données ont également montré qu’en termes de montant des investissements dans les installations et les machines réalisés par les MPME enregistrées sur le portail d’enregistrement Udyam, 92% des MPME, qui étaient des micro-entreprises, avaient un investissement de moins de Rs 25 lakh. De plus, 85 pour cent des MPME enregistrées avaient un chiffre d’affaires de seulement 1 crore de roupies. En ce qui concerne la répartition sectorielle, le plus grand nombre de MPME enregistrées étaient impliquées dans la fabrication de produits alimentaires, les activités de restauration, les transports terrestres et d’autres activités de services personnels.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter qu’en juin de cette année, le gouvernement avait accordé une extension aux MPME avec des enregistrements de mémorandum d’entrepreneur – II ou UAM, qui étaient valables jusqu’au 31 mars 2021, jusqu’à la fin de cette année. La Reserve Bank of India (RBI) avait déclaré l’année dernière que les EM II et/ou les UAM existants des MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même si les MPME devaient s’inscrire sur l’enregistrement Udyam. portail avant mars de cette année.

Auparavant, les unités industrielles à petite échelle devaient s’inscrire auprès des centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, en vertu des dispositions de la loi, les entrepreneurs devaient déposer l’EM-I auprès des DIC avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé les travaux de production. Entre 2007 et 2015, il y a eu 21 96 902 dépôts EM-II, et entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, il y a eu 1 02 32 451 (1,02 crore) enregistrements UAM, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.