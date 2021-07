Emplois MPME : Plus de petites entreprises susceptibles d’embaucher des personnes au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 au milieu des assouplissements de Covid

44% des grandes entreprises cherchaient à embaucher des talents au cours du trimestre en cours, contre 40% au trimestre précédent.

Compétences, travail, talent pour les MPME : L’intention d’embauche des petites et moyennes entreprises (PME) pour le trimestre en cours (juillet-septembre FY22) s’est considérablement améliorée par rapport au trimestre précédent grâce à l’assouplissement des restrictions liées à Covid. Sur 661 petites, moyennes et grandes entreprises interrogées pour un rapport TeamLease sur les perspectives d’emploi, 26% des petites entreprises étaient susceptibles d’embaucher des employés (intention d’embaucher) au cours du trimestre en cours, contre 20% pour le trimestre se terminant le 30 juin. , 2021, par rapport à l’amélioration par rapport à 19 % au quatrième trimestre de l’exercice 21. “L’assouplissement des restrictions dans les villes au cours des deuxième et troisième semaines de juin a permis aux petites entreprises agiles et aux grandes entreprises agressives d’augmenter leur capacité et de reprendre leurs activités”, a déclaré TeamLease.

« La capacité des PME à faire preuve de souplesse et à investir à long terme est limitée et, bien que l’intention d’embaucher se soit améliorée, elles ont également été modérées et modestes. Ils étaient déjà poussés dans une impasse en ce qui concerne leurs effectifs à cause de la pandémie alors que tout le monde essayait d’être aussi maigre que possible dans les opérations », avait déclaré à Financial Express Online Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de TeamLease Services.

Alors que 44 pour cent des grandes entreprises cherchaient à embaucher des talents au cours du trimestre en cours, contre 40 pour cent au trimestre précédent, le taux d’amélioration de l’intention d’embaucher parmi les entreprises de taille moyenne avait légèrement ralenti. De 19 pour cent au quatrième trimestre de l’exercice précédent, l’intention d’embaucher s’était améliorée à 22 pour cent au premier trimestre de l’exercice 22 et maintenant à 24 pour cent. “Les entreprises de commerce électronique autorisées à opérer sans restrictions en mai ont permis à de plus en plus de petites entreprises qui ont appris les ficelles du métier de livrer des produits, des services et des équipements via des applications de livraison hyper-locales pour se remettre sur pied”, ajoute le rapport. . Les canaux en ligne ont été témoins de vents favorables après Covid alors que les consommateurs ont commencé à se tourner vers les achats en ligne. En conséquence, cela a aidé les micro et petites entreprises à tirer parti de la période et à se développer.

Selon une récente enquête du Consortium of Indian Associations auprès de plus de 81 000 travailleurs indépendants et PME, 59% avaient réduit leurs effectifs ou les avaient licenciés ou licenciés par rapport à la période pré-Covid tandis que 42% étaient incapables de se prononcer sur rétention des employés. Plus tôt cette semaine, un panel parlementaire dans son rapport déposé à Rajya Sabha sur l’impact de Covid sur les MPME avait noté qu'”un grand nombre d’emplois ont été perdus en raison de la pandémie de Covid-19″. Dans son rapport, le groupe d’experts avait recommandé au gouvernement d’envisager une nouvelle politique nationale de l’emploi tout en explorant la faisabilité de la création d’une bourse électronique nationale pour l’emploi et de la création d’une base de données basée sur les compétences pour fournir des emplois à une main-d’œuvre qualifiée dans leur domaine d’expertise.

Le rapport TeamLease a également noté une amélioration des intentions d’embauche parmi les startups et le commerce électronique, à 53% contre 51% pour le trimestre avril-juin. Le rapport indique que le marché B2B pour Kiranas Jumbotail cherche à embaucher plus de 100 employés dans plusieurs zones géographiques en un trimestre, tandis que Zomato prévoit d’augmenter la participation des femmes à l’accouchement de près de 10 %. De plus, Avaali Solutions prévoit également de recruter plus de 50 freshers chaque trimestre dans des domaines tels que le développement de produits, les technologies telles que l’IA, les compétences en automatisation, etc.

