Emplois pendant la pandémie : un clic à part

Par Reya Mehrotra

Arun Mittal, un employé d’OYO Rooms, a été licencié pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, alors que la plateforme de réservation d’hôtels en ligne a réduit son équipe. Découragé, comme le serait n’importe qui dans sa position, il a remis en question ses décisions jusqu’à présent et l’avenir qui lui est réservé.

Cependant, Mittal n’a pas laissé le temps décider de sa valeur. Il a rapidement posté sur son profil LinkedIn, déclarant : « Au chômage. Pas là où je m’attendais à être plus de 8 ans dans ma carrière, mais je suis confronté à cette réalité avec des millions d’autres personnes. Il m’a fallu plus d’un mois pour traiter mais partager maintenant puisque je sais que beaucoup d’entre nous sont dans le même bateau… Maintenant, je suis officiellement à la recherche d’un emploi pendant la pire période possible mais bon, c’est la vie !’

Le message de Mittal a reçu plus de 16 000 likes et deux douzaines de réponses louant sa volonté et lui suggérant des pistes d’emploi possibles. Quelques jours plus tard, il a écrit un autre article : « Merci à tous pour votre soutien. Ravi de vous informer que j’ai rejoint WhiteHat Jr en tant que directeur des ventes B2C.

C’est le pouvoir des réseaux sociaux. Le cas de Mittal définit une tendance très importante pendant la pandémie lorsque les licenciements étaient devenus monnaie courante. Alors que beaucoup se débattaient financièrement avec des pertes d’emplois et des réductions de salaires, les médias sociaux sont venus à leur secours en obtenant des missions rémunérées de petite envergure et même des emplois bien rémunérés comme celui de Mittal.

Moteurs de recherche

Selon les dernières données LinkedIn Labour Market Update, le temps moyen nécessaire aux nouveaux diplômés pour trouver un nouvel emploi a augmenté de 43% (de 2 à 2,8 mois) en 2020 par rapport à l’époque pré-Covid en 2019. Mais alors que le temps de conversion a augmenté, les opportunités à distance aussi. Pour les demandeurs d’emploi, c’est devenu une opportunité en or. Non seulement LinkedIn, mais plusieurs autres plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ont également aidé les employeurs et les employés à se connecter les uns aux autres au sujet d’offres d’emploi potentielles.

Par rapport à 2020, 2021 s’est avérée être une meilleure année pour le marché du travail, car les licenciements ont diminué et les entreprises ont eu du mal à revenir alors même que la peur d’une troisième vague de coronavirus mortel se faisait sentir. Selon le Monster Employment Index, une analyse large et complète de l’activité de publication d’offres d’emploi en ligne menée par Monster India pour juin 2021, des villes métropolitaines telles que Bangalore (50 %), Pune (28 %), Hyderabad (22 %), Chennai ( 22 %), Mumbai (7 %) et Delhi (4 %) affichent une augmentation considérable de la demande de talents dans tous les secteurs par rapport à l’année dernière (juin 2021 vs juin 2020). L’indice indique également une augmentation annuelle de la demande en ligne de professionnels des fonctions logicielles, matérielles et télécoms (35 %) en raison de la numérisation, tandis que les offres d’emploi pour les professionnels débutants ont connu une croissance significative de 6 % par mois. -mois.

À l’époque de l’embauche virtuelle et du besoin désespéré d’emploi, développer des outils plus récents et lucratifs pour embaucher et aider les gens à se connecter est devenu la devise des géants des médias sociaux. LinkedIn, qui est principalement destiné aux professionnels de se connecter, n’était pas la seule plate-forme facilitant les opportunités d’emploi. Les applications de visioconférence comme Zoom et Google Meet ont observé une forte augmentation du nombre d’utilisateurs alors qu’ils se mettaient à niveau pour rester sur le nouveau marché concurrentiel. D’autres applications de médias sociaux et services en ligne axés sur l’emploi se sont mis à jour avec des fonctionnalités supplémentaires pour combler le fossé social accru.

Qui aurait pensé que l’application vidéo au format court TikTok, qui se vante de jeunes utilisateurs faisant des vidéos pour le plaisir, ferait un visage sérieux pendant la pandémie ? Mais il l’a fait.

Embaucher socialement

En juillet de l’année dernière, TikTok a annoncé « TikTok Resumes », un programme pilote visant à l’étendre en tant que canal de recherche d’emploi et de recrutement. Kayla Dixon, responsable marketing chez TikTok, déclare : « TikTok Resumes est une extension naturelle de notre programme TikTok College Ambassadors, où nous employions auparavant des centaines d’étudiants en tant que représentants de marque sur le campus. Comme beaucoup, les étudiants ont été touchés par la pandémie et ont fait preuve d’une résilience et d’un optimisme inébranlable qui sont vraiment inspirants. Nous sommes ravis d’aider les étudiants et les demandeurs d’emploi du monde entier à libérer leur créativité.

La nouvelle des CV vidéo s’est rapidement propagée alors que la marque tentait d’attirer des jeunes sur le marché du travail avec une idée innovante. Mais ce n’est pas un nouveau concept. En 2017, pour inciter les jeunes employés à postuler, McDonald’s avait introduit un CV vidéo similaire sur Snapchat dans lequel un candidat devait envoyer une vidéo de 10 secondes à l’aide d’un filtre uniforme de l’application et avait attiré des milliers de candidatures. En juillet de l’année dernière, un autre site Web d’emploi, Indeed, a annoncé des options d’entretien vidéo gratuit pour tous les emplois publiés sur son site. Ils ont dit que cela permettrait aux employeurs d’embaucher 20 % plus rapidement que les entretiens en personne.

En fait, tout récemment, l’acteur Rakul Preet Singh, avec son frère Aman Preet Singh, a lancé StarringYou, une application pour aider les gens à trouver des opportunités et à accéder à Bollywood. Ce serait une solution unique en son genre pour le recrutement de talents dans l’industrie cinématographique indienne.

Quant à Facebook, plusieurs groupes sur la plate-forme qui s’adressent aux demandeurs d’emploi dans plusieurs domaines sont restés hyperactifs avec des publications sur des rôles de freelance et des missions rémunérées à petit temps. Instagram est resté occupé avec plusieurs petites entreprises, pages indépendantes et profils qui ont germé tout au long de la pandémie. En fait, les médias sociaux sont devenus l’outil de gain le plus simple avec des options pour promouvoir des affaires, trouver des emplois et même gagner de l’argent.

En septembre de l’année dernière, Twitter a annoncé l’arrivée d’Espaces où n’importe qui peut être l’hôte d’une discussion et gagner en fixant les prix et la taille de l’audience pour les expériences qu’ils créent.

Le modèle Spaces de Twitter n’est qu’un micro-exemple de la façon dont l’utilisation des médias sociaux permet de gagner de l’argent. Le modèle YouTube attire encore plus les créateurs depuis deux ans pour être monétisés grâce à leur contenu. Selon les données récentes de YouTube, plus de 4 000 chaînes YouTube indiennes comptent plus d’un million d’abonnés, ce qui représente une augmentation de 50 % en glissement annuel en juin 2021. La société partage également que le nombre de chaînes YouTube faisant « 1 00 000 ou plus de revenus est en hausse de plus de 60%, d’une année sur l’autre. Cela comprend une liste solide de chaînes détenues par des femmes indiennes comme Dance with Alisha, Payal Gaming, Suhani Shah, Kashika Sisodia et plus encore.

LinkedIn, la plate-forme incontournable pour les demandeurs d’emploi, a observé un réseautage actif lorsqu’il s’agissait de rechercher un emploi, en particulier par les personnes licenciées. Bhairavi Jhaveri, expert en carrière sur LinkedIn et responsable des communications en Inde, partage qu’ils ont proposé des fonctionnalités importantes pour aider les gens à trouver des emplois comme la fonctionnalité Open-To Work pour indiquer que vous êtes ouvert au travail et pour vous rendre plus visible par les responsables du recrutement, Outil Explorateur de carrières pour découvrir les carrières vers lesquelles vous pourriez effectuer une transition, les histoires LinkedIn pour aider les membres à se sentir plus connectés comme un moyen de démarrer des conversations légères liées à votre vie professionnelle et aux événements virtuels.

Le scénariste et romancier de Mumbai Virag Dhulia, 41 ans, a trouvé une mission lucrative sur Facebook l’année dernière.

« J’avais quitté mon travail informatique il y a quelques années pour poursuivre ma passion de l’écriture. Lorsque la pandémie est arrivée, tous mes projets se sont heurtés à un barrage routier. Mais je cherchais constamment des missions via des groupes FB pour des écrivains indépendants et j’ai décroché une bonne mission dans laquelle je devais traduire des romans en hindi pour un podcast pour un RJ. La plupart de mes missions de freelance se trouvent via des groupes Facebook », partage-t-il.

Pour les employeurs qui embauchent virtuellement également, les médias sociaux sont devenus le lieu de prédilection pour trouver rapidement des candidats. Un seul post a suffi pour attirer des centaines de commentaires. Abhinav Arora, co-fondateur et CMO, Scenes by Avalon, une startup basée à Bengaluru qui connecte des personnes partageant les mêmes idées, partage qu’ils avaient publié un message Twitter en 2020 pour embaucher quelqu’un dans un rôle de montage vidéo à temps plein et l’un des leurs partisans qui avaient été licenciés ont répondu avec un lien vers l’une de ses œuvres. Une fois qu’il a été interviewé, il a obtenu le poste.

« La pandémie a mis en avant des parties des médias sociaux qui étaient puissantes mais jamais pleinement utilisées. La plus grande aubaine étant la naissance de communautés en ligne. Le Avalon Meta Virtual Campus (communauté pour les passionnés du numérique) en était un parfait exemple. Les gens rencontraient des personnes partageant les mêmes idées en ligne, réseautant et postant des offres d’emploi », ajoute-t-il.

Rohith Reji, co-fondateur et directeur du bâtiment (CBO) de l’institution fintech Neokred, partage qu’ils avaient rencontré un candidat alors qu’ils recherchaient un leader qui pourrait prendre en charge le développement technologique dans leur entreprise.

« Les médias sociaux étaient le seul moyen pour qu’une interaction puisse avoir lieu, en particulier pendant la pandémie. Cela nous a lancés dans la mission de trouver le bon groupe de personnes et de nous assurer d’atteindre un très large public. Par conséquent, nous avions les médias sociaux pour être notre influence et notre distributeur », explique Reji. Ils ont embauché le candidat pour le poste qui avait commenté sa publication sur LinkedIn après une procédure régulière.

Le lot vulnérable

Cependant, les statistiques peuvent ne pas être les mêmes pour tous. Lorsque Vidhya Thakkar, spécialiste du marketing des médias sociaux et critique de livres basée à Mumbai, âgée de 26 ans, a quitté son emploi en août 2020 après avoir contracté Covid-19, elle a trouvé des projets indépendants à la rescousse. Depuis lors, elle a eu au moins 50 à 55 projets de critiques de livres et quelques projets de marketing numérique, tous payés grâce à Instagram, dans lequel elle compte plus de 19 000 abonnés. « Je n’ai pas l’intention de rejoindre un emploi de sitôt, car j’ai obtenu de bons projets grâce aux médias sociaux », dit-elle.

Bien que décrocher des missions rémunérées de petite envergure et des emplois indépendants via les médias sociaux soit une tâche facile, pour les femmes et les nouveaux arrivants, la pandémie a mis à nu la triste vérité de la sécurité de l’emploi. En juin de l’année dernière, l’indice de confiance de la main-d’œuvre de LinkedIn, basé sur les réponses à l’enquête de 1 891 professionnels du 8 mai au 4 juin, a révélé qu’après la deuxième vague de coronavirus plus tôt l’année dernière, les professionnels indiens, en particulier la génération Z et les femmes actives, devenaient de plus en plus vulnérables à l’incertitude économique dans le marché du travail en évolution d’aujourd’hui. La baisse de confiance s’est fortement reflétée chez les professionnels des industries créatives telles que le divertissement, le design, les médias et les communications, qui ont exprimé leur incertitude quant à l’avenir de leurs employeurs.

Quant aux femmes actives, les scores de l’indice de confiance individuel (ICI) des femmes actives sont passés de +57 en mars 2021 à +49 début juin 2021, soit une baisse de 4 fois par rapport aux hommes actifs (+58 en mars à +56 en juin). Par conséquent, les résultats montrent que les travailleuses indiennes sont deux fois plus susceptibles de s’inquiéter de la disponibilité des emplois, de leur réseau professionnel et du temps consacré à la recherche d’emploi, que les hommes qui travaillent aujourd’hui.

Même si l’avenir est incertain pour le moment, l’aube de la nouvelle décennie expose le pouvoir des médias numériques à son plein potentiel et les années à venir ne seront que témoins de nouvelles avenues s’ouvrant à mesure que l’économie se rétablit et que le marché du travail s’ouvre avec un risque imminent d’une troisième vague du nouveau coronavirus.

