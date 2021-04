Emplois salariés perdus: 10 millions et plus

«Le stress est en grande partie sur les salariés car il leur est plus difficile de se requalifier et de trouver de nouveaux emplois. Un dessinateur d’aujourd’hui ne peut pas devenir ouvrier agricole demain. Et nous disons qu’environ 10 millions d’emplois salariés ont disparu », a déclaré Vyas.

Alors que le nombre net d’emplois perdus après la pandémie s’élevait à environ 5,5 millions à la fin du mois de mars par rapport à la moyenne en 2019-2020, le nombre d’emplois salariés perdus s’élève à 10 millions. Selon Mahesh Vyas, PDG et MD, CMIE, 60% de ces 10 millions d’emplois ont été perdus dans le secteur rural où les travailleurs ont été touchés parce que les MPME et d’autres unités industrielles sont en difficulté.

En l’absence d’opportunités dans les entreprises et les petits établissements, il y a eu un déplacement de la main-d’œuvre vers l’espace agricole, créant un peu de chômage déguisé. Dans certains sens, c’est l’inverse de la tendance observée lorsque l’économie a été libéralisée et que les gens sont passés des fermes aux usines.

Cependant, avec la moitié des usines du Maharashtra fermées ou sur le point de fermer, la pression sur l’Inde urbaine s’intensifie maintenant, a déclaré Vyas à FE, ajoutant que nous pourrions voir plus de moyens de subsistance perdus à mesure que les États imposent plus de restrictions. La mesure du chômage moyenne mobile sur 30 jours de CMIE, qui est tirée d’un échantillon assez large, indique que le chômage qui était de 7% le 11 avril est passé à 7,4%, une hausse assez rapide en peu de temps.

Vyas estime que dans l’ensemble, il y a eu une perte de revenu des ménages de 20%, affirmant qu’il est peu probable qu’il y aurait eu une amélioration des salaires ruraux depuis que les données ont été annoncées en octobre de l’année dernière.

Alors que la plupart des travailleurs du secteur informel trouveront bientôt du travail, puisqu’ils ne peuvent pas se permettre de rester inactifs, ils continueraient probablement à subir une perte de revenus. «Le stress est en grande partie sur les salariés car il leur est plus difficile de se requalifier et de trouver de nouveaux emplois. Un dessinateur d’aujourd’hui ne peut pas devenir ouvrier agricole demain. Et nous disons qu’environ 10 millions d’emplois salariés ont disparu », a déclaré Vyas.

Il s’est dit préoccupé par le fait que bon nombre des programmes d’investissement du gouvernement étaient à forte intensité de capital et profitaient aux entreprises étrangères. «Il est important pour nous de créer des emplois fructueux et je ne pense pas que nous le faisons encore. Il y a une grave perte d’emplois salariés de bonne qualité », a-t-il déclaré. Vyas pense qu’il y a un énorme sous-effectif dans plusieurs départements gouvernementaux – la santé et la police par exemple – et que le gouvernement devrait intensifier le recrutement pour être en mesure de fournir ces services plus efficacement aux citoyens.

Les salariés quotidiens étant contraints de rester chez eux, on estime que 120 millions d’emplois ont été perdus après la pandémie – contre la perte de trois millions de moyens de subsistance après la démonétisation – et la plupart d’entre eux se trouvaient dans le secteur informel. Bien que la plupart d’entre eux aient été récupérés, une seule fois, en janvier, le nombre d’emplois a rebondi à 400 millions.

L’autre tendance inquiétante est que chaque fois qu’il y a un choc économique, les femmes quittent le marché du travail. L’une des raisons à cela est que les employeurs peuvent être discriminatoires à l’égard des femmes. Le taux d’activité des femmes est en baisse alors que les enquêtes périodiques sur la population active du gouvernement indiquent un taux de 22%, les données de la CMIE estiment qu’il est de 10%.

