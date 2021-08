employé de l’ambassade britannique accusé d’espionnage pour la Russie en Allemagne nommé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’agent de sécurité David Smith, 57 ans, a été arrêté mardi près de Berlin à la suite d’une enquête conjointe des autorités britanniques et allemandes. Le Daily Express comprend qu’un espion russe présumé travaillant à l’ambassade britannique à Berlin avait été surveillé par le MI5 et les services de renseignement allemands pendant des mois.

Les procureurs allemands ont révélé hier que le suspect aurait donné des secrets à un officier de renseignement russe en échange d’argent.

Les services de sécurité britanniques étaient au courant des activités présumées « depuis un certain temps » et ont joué un rôle important dans l’enquête, selon ce journal.

Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile et le bureau du suspect hier après son arrestation par la police fédérale allemande à Potsdam, près de Berlin, selon le communiqué du procureur.

Plus tard mercredi, il a comparu devant un juge d’instruction de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, où il a été condamné à rester en état d’arrestation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

La police métropolitaine a déclaré que l’homme de 57 ans avait été arrêté « soupçonné d’avoir commis des infractions liées à l’exercice d’une « activité d’agent de renseignement » (en vertu de la loi allemande) ».

Le commandement antiterroriste de la force est chargé d’enquêter sur les violations présumées de la loi sur les secrets officiels.

Les procureurs allemands ont déclaré que le suspect avait commencé à travailler pour les Russes en novembre 2020 et aurait transmis du matériel au moins une fois.

Un communiqué du procureur allemand a déclaré : « Jusqu’à son arrestation, David S travaillait comme employé local à l’ambassade britannique à Berlin.

« À au moins une occasion, il a transmis des documents obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles à un représentant d’un service de renseignement russe.

« En échange de la fourniture d’informations, l’accusé a reçu de l’argent d’un montant jusqu’alors inconnu. »

Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré aux journalistes : « Espionner un allié proche sur le sol allemand est absolument inacceptable et nous sommes totalement solidaires de nos amis britanniques.

« Nous suivrons de très près les nouvelles enquêtes des procureurs fédéraux. Et là où cela est souhaité, nécessaire et possible, nous les accompagnerons également.

Le député travailliste Chris Bryant, qui est le président du groupe parlementaire de tous les partis russes, a déclaré : violations dans une ambassade du Royaume-Uni pendant de nombreuses années.

« En tant que président du groupe parlementaire multipartite de la Russie, je suis douloureusement conscient à quel point l’État russe tente chaque jour de la semaine de violer notre sécurité. Notre gouvernement doit revoir de toute urgence la sécurité de tous les entrepreneurs dans les ambassades du Royaume-Uni.

« Et le gouvernement russe doit comprendre qu’il n’y aura pas de normalisation des relations avec la Russie tant que ces attaques guerrières contre la sécurité britannique se poursuivent. Surtout, le Royaume-Uni doit être plus vigilant que jamais. »

Le ministre fantôme de l’Intérieur, Nick Thomas-Symonds, a déclaré : « Il s’agit d’une grave atteinte à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

“Toutes les mesures doivent maintenant être prises – de toute urgence – pour établir exactement quelles informations ont été transmises aux services de renseignement russes et l’impact que cela a sur le Royaume-Uni, ainsi que sur celui de nos alliés.”

Ce n’est pas la première arrestation d’un espion russe en Allemagne cette année.

En juin, la police allemande a arrêté un scientifique russe travaillant dans une université allemande accusé de travailler pour les services secrets russes depuis début octobre 2020 au plus tard.

Il est également soupçonné d’avoir accepté de l’argent liquide en échange de ses services.

En juin, l’Italie a déclaré qu’elle avait créé une agence nationale de cybersécurité à la suite des avertissements du Premier ministre Mario Draghi selon lesquels l’Europe devait se protéger des “ingérences” russes.

Cette décision est intervenue après qu’un capitaine de la marine italienne a été pris en flagrant délit par la police en train de vendre des documents militaires confidentiels depuis son ordinateur à un responsable de l’ambassade de Russie.

Les relations allemandes et britanniques avec la Russie sont déjà tendues après plusieurs incidents très médiatisés ces dernières années.

En juin, un navire de guerre de la Royal Navy a été bourdonné par des avions de chasse russes alors qu’il naviguait dans les eaux contestées au large de la Crimée, annexée par Moscou à l’Ukraine.

En 2018, la Grande-Bretagne a expulsé 23 agents des services de renseignement russes à la suite de l’empoisonnement de l’ancien espion Sergei Skripal à Salisbury, qui a persuadé des alliés d’en expulser des dizaines d’autres.

Le Royaume-Uni a accusé la Russie d’être responsable d’une attaque d’agent neurotoxique à Salisbury contre Sergei et Yulia Skripal – une accusation que la Russie a niée à plusieurs reprises.

Les deux ont survécu à l’attaque. Mais une femme locale est décédée après avoir été en contact avec une bouteille de parfum qui aurait été utilisée dans l’incident, puis jetée.

Pendant ce temps, l’Allemagne a soigné le dissident russe Alexei Navalny après avoir été empoisonné par l’agent neurotoxique Novichok lors d’un vol russe l’année dernière. Les autorités russes ont également nié à plusieurs reprises leur implication dans cet incident.

Le mois dernier, la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden ont promis de rester solidaires “contre l’agression russe”.

Facebook a également supprimé des centaines de comptes liés à un réseau de désinformation sur le vaccin COVID-19 opérant depuis la Russie.

La mystérieuse agence de publicité appelée Fazze aurait cherché à payer des influenceurs des médias sociaux pour republier du contenu trompeur sur les vaccins fabriqués par Pfizer et AstraZeneca.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) et le Service de renseignement étranger (SVR) russes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.