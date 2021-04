Employé du gouvernement central? Le gouvernement de Modi prolonge la date limite de soumission des réclamations / factures de soins de longue durée

Image représentative / Pixabay

Programme de bons en espèces LTC: Le gouvernement central a prolongé la date limite pour la soumission des factures / réclamations dans le cadre du programme de paiement spécial LTC. Les employés du gouvernement central peuvent désormais soumettre des factures / réclamations dans le cadre du régime jusqu’à la fin du mois (avril 2021). Cependant, les réclamations ne peuvent être faites que pour les achats effectués au plus tard le 31 mars 2021.

Dans un mémorandum du Bureau (OM) daté du 31 mars 2021, le Département des dépenses a déclaré: «Compte tenu des difficultés pratiques dans la soumission des factures / réclamations pour les achats effectués en particulier aux heures tardives du 31 mars 2021 (y compris les achats en ligne ), il est précisé que la soumission des factures / réclamations peut être acceptée et réglée par les ministères / départements au plus tard le 30 avril 2021. »

« Cependant, il est réitéré que le paiement des achats doit être effectué au plus tard à la date d’échéance, c’est-à-dire le 31 mars 2021 », a ajouté l’OM.

Auparavant, le gouvernement avait déclaré: «Dans la mesure du possible, les réclamations doivent être présentées et réglées bien avant le 31 mars 2021. Les ministères / départements peuvent envisager de régler uniquement les réclamations / achats effectués au plus tard le 31 mars 2021 au-delà de l’échéance. date, c’est-à-dire le 31 mars 2021 ».

