Employé pour servir Annoncer un nouvel album, Conquérir, Nouveau single, Exister

Employed To Serve a annoncé son quatrième album, Conquering, leur offre la plus metal à ce jour. Il s’agira de leur deuxième album complet à sortir via Dossiers Spinefarm et devrait sortir le 17 septembre 2021. Comme avant-goût, le groupe a également sorti son premier single, “Exist”. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Conquering, c’est une métamorphose pleinement réalisée dans le groupe qu’ils ont toujours voulu être. S’inspirant de la musique de leur jeunesse et d’une nouvelle perspective sur la façon de nourrir les aspects positifs de l’humanité et de la croissance individuelle, Conquering est une célébration et une reconnaissance du triomphe face à un monde qui peut être implacablement conflictuel.

La chanteuse d’Employed To Serve, Justine Jones, a déclaré : « Conquérir, c’est surmonter l’adversité et le doute de soi. Nous sommes vraiment ravis de partager notre dernier album, je pense que c’est notre meilleur travail à ce jour. Nous voulions aller dans une direction plus orientée métal avec cet album et voir jusqu’où nous pouvions pousser nos capacités musicales.

« « Exist » est une chanson qui célèbre les hauts et les bas de l’existence”, a déclaré Jones. « Pour cette vidéo, je voulais vraiment capturer l’excitation d’être un pré-adolescent et de découvrir la joie absolue qu’est la musique. J’ai adoré l’idée d’entrer dans la tête de quelqu’un à ce moment-là et de lui faire rêver d’être sur scène avec le groupe que tu aimes, comme nous l’avons fait à cet âge et récemment l’année dernière quand nous ne pouvions pas faire de concerts !

Elle continue ; « Cela a pris 6 mois de planification en raison de la pandémie et parce que nous devions trouver quelqu’un qui pourrait créer des chiffres uniques de chaque membre du groupe. Nous avons eu la chance de tomber sur Mattachine Society de Brooklyn, qui crée des bootlegs géniaux. Pour la scène du modèle et la ligne de fond, Sammy et moi avons canalisé notre Art Attack intérieur et l’avons fait pendant le verrouillage hivernal pour garder nos esprits de l’apocalypse.

«Lors des réunions sur la façon d’habiller le décor et les acteurs, nous voulions crier autant de groupes de nos amis que possible et laisser de petits œufs de Pâques que les gens trouvent à chaque re-regarder la vidéo.

“L’aspect le plus important de la vidéo pour moi a été de trouver une jeune fille énergique pour jouer le gamin vraiment ravi. Quand j’étais jeune, le metal était un genre très masculin et je me sentais toujours un peu à ma place. Je pense que c’est une autre histoire maintenant avec tant de femmes dans des groupes, travaillant dans l’industrie et dans le public, ça se normalise, ce qui est vraiment excitant.

Employed To Serve a commencé à enregistrer l’album dans “l’hiver impitoyable” de 2020; produit et mixé par Lewis Johns au Ranch, Southampton, masterisé par Grant Berry au Fader Mastering, ETS a pris le temps que lui a lancé un monde arrêté pour écrire son matériel le plus viscéral à ce jour.

Dimanche dernier, Employed To Serve est apparu sur la scène principale du Download Festival à Donington Park. L’événement a marqué un moment dans l’histoire, en voyant le retour de la musique en direct dans le cadre d’un programme pilote soutenu par le gouvernement. The Guardian a noté Employed To Serve comme un moment fort du festival, en commentant : “Employed to Serve exsude du venin” tandis que Metal Hammer a qualifié leur set d'”implacable” et de “boursouflant”; Kerrang ! étaient tout aussi enthousiastes, ajoutant: “Les riffs de marteau de Sammy Urwin réveillent le headbanger intérieur de Download, tandis que les cris barbelés de Justine Jones exhortent les personnes rassemblées à jeter toute notion de distanciation sociale à la poubelle.”

Conquering sortira le 17 septembre et peut être pré-commandé ici.