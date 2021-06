Employés de The Atlantic Unionize – WWD

La syndicalisation ne montre aucun signe de ralentissement en 2021.

L’Atlantique est le dernier média à avoir formé un syndicat avec ses employés, avec 80 pour cent des rédacteurs, des rédacteurs, des vérificateurs de faits, des éditeurs, des directeurs artistiques, des ingénieurs et des producteurs au magazine signant des cartes en faveur de l’Union atlantique, qui fait partie de la NewsGuild de New York. Il représente également The New Yorker, Wired, The New York Times et ..

Dans son énoncé de mission, le nouveau syndicat a souligné qu’il avait confiance dans la direction du média, mais qu’en cette période de bouleversement dans l’industrie des médias, il veut s’assurer que tous les membres du personnel sont récompensés à juste titre pour leur travail et libres de s’exprimer sur les questions de préoccuper.

« Pendant 163 ans, The Atlantic a été une voix indispensable, et nous voulons la maintenir forte pour les 163 prochaines années en assurant l’équité et la protection du personnel », a déclaré le rédacteur David A. Graham. «Nos supporters comprennent certains de nos employés les plus anciens et nos nouveaux collègues, du niveau d’entrée aux stars vétérans. Nous espérons que la direction nous reconnaîtra rapidement afin que nous puissions nous mettre au travail pour négocier un contrat équitable. »

Son souhait s’est réalisé en quelques heures, car contrairement à d’autres sociétés de médias, dont Hearst Magazines, The Atlantic a rapidement décidé de reconnaître volontairement le syndicat.

Le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a fait cette annonce dans une note aux membres du personnel : « Nous aimons tous The Atlantic, et nous prenons tous au sérieux notre responsabilité d’être des intendants prudents de cette grande institution », a-t-il déclaré. « Je suis tout à fait d’accord avec une idée exprimée dans la déclaration des organisateurs syndicaux que nous venons de recevoir : la mission indispensable de The Atlantic est d’éclairer « la complexité du monde moderne avec clarté et modestie » et de fournir aux lecteurs « un forum pour le désaccord civil dans une ère d’acrimonie.

Alors qu’une publication vieille de 163 ans semblait attirer de nouveaux abonnés pendant la pandémie, en ajoutant environ 90 000 entre mars et mai de l’année dernière, cela n’a pas suffi à compenser la baisse de la publicité et le manque d’événements en direct. Cela a conduit l’entreprise à réduire ses effectifs de 68 personnes, soit 17% de son personnel en mai 2020, affirmant dans une note que cela faisait partie d’une “réinitialisation de notre stratégie commerciale en réponse au climat économique actuel”.

