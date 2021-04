Employés qui auraient demandé des médicaments à EXATLON

Instagram @exatlonestadosunidos

La cinquième saison d’Exatlon United States est mêlée à une polémique qui semble ne jamais se terminer. Depuis que des informations ont été divulguées sur l’expulsion présumée de deux athlètes du programme de compétition, Denisse Novoa par l’équipe Contendientes et Frank Beltre par l’équipe Famosos, sous des allégations selon lesquelles ils auraient été trouvés des substances illégales (drogues) et des téléphones portables, ce qui correspond à un flagrant violation de la conduite sur l’émission de télévision.

Deux suspendus et plusieurs sanctionnés

Outre Denisse Novoa et Frank Beltre, qui ne feraient plus partie du programme de télévision, mais sont dans un silence strict pour éviter les erreurs de continuité dans le programme – car il y a environ 15 jours entre ce qui est enregistré et ce qui est vu à l’écran – Il y aurait d’autres athlètes sanctionnés que nous n’avons pas pu confirmer. Mais ces accusations contre les deux athlètes ont été reçues avec de nombreuses questions par différents portails d’information, dont la célèbre émission numérique de divertissement Chisme No Like, animée par le présentateur et journaliste argentin Javier Ceriani et sa collègue mexicaine Elisa Beristain.

Ceriani et son partenaire, dans plusieurs éditions de l’émission, se sont consacrés à des tests pour former des théories sur la façon dont ces athlètes auraient accès aux médicaments, en s’assurant qu’ils devaient être fournis par des employés locaux pour la production du programme, qui après avoir vu les uns les autres découverts et acculés ont révélé qu’ils avaient été menacés de trouver des substances et auraient livré les athlètes et d’autres membres de la production Exatlon United States.

Cela aurait été assuré par une autorité dans tout ce qui touche à Exatlon United States, largement connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Keyla: The Queen of Spoilers », qui, en conversation avec Ceriani et Beristain, a assuré avec force que la production du programme la concurrence serait le seul coupable que le médicament ait atteint les mains des athlètes.

Dans cet entretien avec Keyla sur l’émission, la jeune fille assure que la production serait en charge de l’accès aux drogues, et aurait également révélé qu’elle était victime de menaces, après avoir publié des informations aussi sensibles sur ce qui se passe à huis clos dans le production du programme.

Ils filtrent les noms des employés qui auraient demandé des médicaments dans les enregistrements d’EXATLON USA

Aujourd’hui 7 avril, il y a quelques minutes à peine, un audio qui révélerait les noms de chacune des personnes prétendument impliquées dans l’obtention des médicaments qui ont été exclusivement parvenu au bureau de l’éditeur de cette note de nos sources en République Dominicaine. États Unis. Ces personnes, selon cet audio, seraient un groupe composé de plusieurs cameramen, faisant partie de l’équipe de turcs qui servent la société AcunMedya.

Parmi les noms que l’on peut entendre, on trouve:

Batú, Meltán, Berki Bairán (ce serait l’un des chefs), Mustafa, Atakan, Akan, Kabah (un autre chef) et Ali.

Ci-dessous, vous pouvez écouter l’audio qui est arrivé dans nos bureaux. En ayant une mise à jour, nous vous tiendrons au courant:

