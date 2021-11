Employeurs vs employés – Qui clignote en premier

De gros chiffres de chômage malgré de nombreuses offres d’emploi … comment cela accélère le Technochasm … que faire à ce sujet dans votre portefeuille

En octobre, le nombre d’emplois non pourvus s’élevait à 10,4 millions. Pendant ce temps, il y a 7,4 millions de chômeurs.

À première vue, c’est un casse-tête…

Avec plus d’emplois ouverts que de demandeurs d’emploi, pourquoi ne sommes-nous pas au plein emploi ?

De toute évidence, avec 7,4 millions de personnes en question, il existe diverses raisons pour lesquelles la réticence à prendre des postes ouverts est ouverte, il n’y a donc pas de conclusion définitive.

Cependant, voici une perspective large du Washington Post :

Les travailleurs américains recherchent de plus en plus des salaires plus élevés, plus de flexibilité et des options à distance à mesure qu’ils assoupissent leur influence sur le marché du travail actuel, mais de nombreuses entreprises ne sont pas nécessairement plus accommodantes, continuant à privilégier les candidats ayant plusieurs années d’expérience dans leur secteur, plus de disponibilité travailler le soir ou le week-end, ou une préférence pour ceux qui souhaitent travailler en personne.

L’économiste du travail Aaron Sojourner s’est récemment appuyé sur l’aspect « rémunération plus élevée » de cet argument, en demandant « pourquoi les entreprises n’augmentent-elles pas les salaires et les conditions de travail assez rapidement pour retirer les gens de la ligne de touche ? »

Eh bien, beaucoup le sont.

Depuis CNBC :

Les salaires ont augmenté de plus de 1 $ de l’heure, ou 4,5%, au cours de la dernière année dans tous les emplois du secteur privé, selon le Bureau of Labor Statistics. Certains secteurs sont plus en hausse – le salaire des loisirs et de l’accueil est en hausse de 11%, à 18,95 $ l’heure, par exemple. Le Bureau attribue la pression à la hausse sur les revenus à une demande croissante de main-d’œuvre.

À titre d’exemple, Starbucks a annoncé que tous les travailleurs rémunérés à l’heure gagneront en moyenne près de 17 $ de l’heure d’ici cet été.

Et cela vient après que le géant du café a déjà augmenté les salaires tout au long de la pandémie.

De USA Today :

Y compris les augmentations de salaires et d’avantages sociaux tout au long de la pandémie, l’entreprise estime que les augmentations totalisent « environ 1 milliard de dollars d’investissements supplémentaires dans les salaires et avantages sociaux annuels au cours des deux dernières années ».

Sojourner s’oppose à ce type d’augmentation de salaire en affirmant que les bénéfices des entreprises ont augmenté plus que les salaires au cours des deux dernières années, ce qui indique donc que les employeurs ont la possibilité d’augmenter davantage les salaires.

Les deux parties ont leurs points, mais au final, c’est simple…

Il y a un décalage entre ce que les demandeurs d’emploi veulent et ce que les employeurs sont prêts à donner, ce qui entraîne un « qui clignera des yeux en premier ? » impasse.

Les chances ne favorisent pas les demandeurs d’emploi…

***Les employeurs résolvent de plus en plus leurs pénuries de main-d’œuvre en se tournant vers la technologie

La citation du Washington Post ci-dessus faisait référence à des travailleurs faisant preuve de leur « effet de levier ».

Il semble qu’il y ait une limite à cet effet de levier – et c’est essentiellement la ligne à laquelle la robotique peut faire le travail moins cher et/ou plus facilement avec une plus grande cohérence.

Plus d’entreprises que jamais atteignent cette ligne.

Du Wall Street Journal de la semaine dernière :

Les commandes de robotique des entreprises nord-américaines sont en bonne voie pour leur plus grosse année, selon un groupe industriel. Les ventes totales de robotique pour les neuf premiers mois de l’année se sont élevées à 1,48 milliard de dollars, dépassant un précédent record de 1,47 milliard de dollars établi au cours de la même période en 2017, selon l’Association for Advancing Automation, ou A3. Les ventes ont augmenté de 1,09 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année dernière. Les données d’A3 portent sur les robots industriels, qui sont souvent utilisés pour assembler des pièces ou transporter des matériaux lourds dans des environnements de production, selon l’association. « Avec des pénuries de main-d’œuvre dans la fabrication, la logistique et pratiquement tous les secteurs, les entreprises de toutes tailles se tournent de plus en plus vers la robotique et l’automatisation pour rester productives et compétitives », a déclaré le président d’A3, Jeff Burnstein.

Dans les Digests précédents, nous avons fourni de nombreux exemples de cette main-d’œuvre de plus en plus robotique…

Des robots nettoient maintenant les sols des aéroports… « Sally », un robot de préparation de salades a remplacé les employés des salles à manger des hôpitaux et des universités… des gardes de sécurité robotiques des centres commerciaux de patrouille Knightscope… les centres d’appels autrefois remplis d’humains utilisent maintenant des sociétés technologiques, LivePerson ou Watson Assist… les robots examinent maintenant les accords de prêt commercial… Les DJ AI peuvent jouer des chansons aussi bien que les DJ humains… et les services de transcription prennent le relais car les transcripteurs basés sur l’IA prennent le relais à une fraction du coût.

Cela se produit dans toutes les industries et tous les secteurs.

***On assiste à une accélération du Technochasm

Les lecteurs réguliers de Digest reconnaissent ce terme.

Il décrit le vaste et croissant fossé des richesses dans notre monde qui est alimenté, en partie, par les énormes profits des entreprises technologiques. Ces bénéfices vont des masses à un groupe relativement restreint d’employés et d’investisseurs technologiques clés.

À un PDG axé sur les résultats et axé sur les bénéfices, que pensez-vous qu’il/elle va faire face à des coûts salariaux considérablement plus élevés – alors que l’inflation augmente les coûts de production ?

Vous vous tournez vers une main-d’œuvre robotique.

Même la structure fiscale actuelle encourage cette transition.

Considérez qu’une entreprise qui paie un travailleur humain 100 $ doit payer environ 30 $ en taxes associées. Mais une entreprise qui dépense 100 $ en équipement de remplacement robotique paie environ 3 $ en taxes.

Si vous êtes un PDG avec des obligations envers les actionnaires, quelle option est la plus attrayante ?

***Alors, comment réagissons-nous en tant qu’investisseurs ?

Pour cette réponse, tournons-nous vers Eric.

Il commence par souligner comment toutes les entreprises et tous les secteurs ne sont pas structurés pour s’adapter à une innovation technologique, en l’occurrence une main-d’œuvre robotique :

Une entreprise low-tech opérant au milieu d’une innovation technologique rapide est comme un être humain nageant en pleine mer. Peu importe à quel point cet humain est capable de se muscler à travers les houles géantes, un bateau de croisière peut le faire mieux… et plus rapidement… et de manière plus sûre – tout en servant du chardonnay et des sushis… Mais l’intégration de nouvelles technologies est un travail difficile, surtout si vous êtes une grande, grosse et heureuse entreprise américaine qui a connu des décennies de succès. Souvent, les intendants de ces sociétés ne reconnaissent pas les dangers concurrentiels auxquels elles sont confrontées… et, par conséquent, ne parviennent pas à s’adapter assez rapidement pour se sauver. De nombreuses grandes réussites deviennent plus tard des histoires d’échecs infâmes parce qu’elles n’ont pas réussi à innover. En conséquence, ils sont tombés dans l’inutilité et la faillite.

Eric poursuit en fournissant une longue liste d’entreprises qui ont succombé à ce sort. Pensez Compaq, Polaroid, Blockbuster, Kodak, Hertz…

Compte tenu de ce « darwinisme d’entreprise », pour ainsi dire, le positionnement approprié du portefeuille prend deux dimensions : l’attaque et la défense.

Quant à « infraction », cela signifie donner à votre portefeuille une exposition à des actions technologiques d’élite qui répondent bien aux défis de l’économie d’aujourd’hui – ce qu’Eric demande depuis des mois et fait dans ses portefeuilles modèles.

Pour la «défense», cela signifie effectuer un contre-interrogatoire de toutes les actions de votre portefeuille. Dans quelle mesure sont-ils agiles pour répondre aux pressions salariales et inflationnistes ? Dans quelle mesure s’adaptent-ils au rythme accéléré des changements technologiques ?

Des stratégies à la fois offensives et défensives sont nécessaires pour naviguer dans le Technochasm aujourd’hui.

Eric a mis en place une vidéo de recherche gratuite qui approfondit ce sujet. Pour regarder, il suffit de cliquer ici.

***En conclusion, il sera fascinant de voir comment les progrès technologiques auront un impact sur notre main-d’œuvre dans les années à venir

À l’extrémité dystopique du spectre, il existe un potentiel de chômage de masse alors qu’une armée de robots alimente notre économie… récoltant les bénéfices pour quelques entreprises technologiques sélectionnées.

À l’extrémité la plus optimiste du spectre, notre économie intègre des robots et ils complètent notre main-d’œuvre humaine. L’innovation crée de nouvelles opportunités d’emploi. Mais même dans ce cas, les principaux bénéficiaires seront les entreprises utilisant ces technologies.

Quoi qu’il en soit, il devient essentiel que les investisseurs s’assurent que leurs portefeuilles soient remplis d’entreprises qui bénéficieront de la technologie et des robots, plutôt que d’anciennes grandes entreprises qui ne s’adaptent pas.

Sur ce, je vais donner le dernier mot à Eric :

Vous pouvez soit prendre ces informations et les exploiter pour augmenter la valeur de votre portefeuille… ou vous ne pouvez rien faire et potentiellement regarder vos actions se débattre alors qu’elles deviennent les dernières victimes du Technochasm.

