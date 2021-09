Empoli bat Cagliari et obtient les trois points (0-2)

22/09/2021 à 22:46 CEST

Les Empoli a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Cagliari ce mercredi dans le Sable Sardaigne. Les Cagliari Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le Latium. Du côté de l’équipe visiteuse, le Empoli perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Sampdoria. Après le score, l’équipe de Cagliaritani est dix-neuvième à la fin du match, tandis que le Empoli est onzième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Empoli, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Federico Di Francesco à la 29e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Léo Stulac à 69 minutes. Finalement, le match s’est terminé par un 0-2 à la lumière.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Cagliari qui sont entrés dans le jeu étaient Kevin strootman, Diego Godin, Martin Caceres, Gaston Pereiro et Léonard Pavoletti remplacement Alessandro deiola, Andréa Carboni, Sébastien Walukiewicz, Charalampos Lykogiannis et Luca ceppitelli, tandis que les changements dans le Empoli Ils étaient Ismajli ardien, Léo Stulac, Kristjan asllani, Nedim Bajrami et Andrea La Mantia, qui est entré pour fournir Petar Stojanovic, Samuele Ricci, Nicolas Haas, Federico Di Francesco et Andrea Pinamonti.

L’arbitre a donné un carton jaune à Diego Godin et Nahitan Nandez par l’équipe locale déjà Szymon Zurkowski par l’équipe bleue.

Avec ce résultat, le Cagliari reste avec un côlon et le Empoli obtenir six points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Naples, Pendant ce temps, il Empoli jouera contre lui Bologne.

Fiche techniqueCagliari :Alessio Cragno, Andrea Carboni (Diego Godín, min.46), Luca Ceppitelli (Leonardo Pavoletti, min.85), Charalampos Lykogiannis (Gastón Pereiro, min.77), Sebastian Walukiewicz (Martín Cáceres, min.70), Alessandro Deiola ( Kevin Strootman, min.46), Razvan Marin, Nahitan Nández, Dalbert, Keita Balde et Joao Pedro GalvaoEmpoli :Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic (Ardian Ismajli, min.64), Simone Romagnoli, Mattia Viti, Riccardo Marchizza, Nicolas Haas (Kristjan Asllani, min.83), Federico Di Francesco (Nedim Bajrami, min.83), Samuele Ricci (Leo Stulac, min.64), Liam Henderson, Szymon Zurkowski et Andrea Pinamonti (Andrea La Mantia, min.87)Stade:Sable SardaigneButs:Federico Di Francesco (0-1, min. 29) et Leo Stulac (0-2, min. 69)