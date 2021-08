Empoli bat la Juventus et obtient les trois points (0-1)

28/08/2021 à 22:46 CEST

Les Empoli a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Juve, qui s’est imposé 0-1 ce samedi dans le Stade Allianz. La Juventus Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match disputé contre le Udinese. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Empoli perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre le Latium. Avec ce bon résultat, l’ensemble bleu est dixième, tandis que le Juve il est douzième à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe bleue, qui a sorti la lumière avec un but de Léonard Mancuso en minute 21. Avec ce 0-1 a terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Juve de Massimiliano Allegri soulagé Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Dejan Koulusevski et Mattia De Sciglio pour Weston McKennie, Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur et Juan Cuadrado, tandis que le technicien du Empoli, Aurelio Andreazzoli, a ordonné l’entrée de Léo Stulac, Andrea Pinamonti, Liam Henderson et Szymon Zurkowski fournir Nedim Bajrami, Léonard Mancuso, Patrick Cutrone et Philippe Bandinelli.

L’arbitre a réprimandé Federico Bernardeschi et Danilo par le Juve déjà Petar Stojanovic, Patrick Cutrone et Ismajli ardien par l’équipe bleue.

Avec ce résultat, le Juve est laissé avec un point et le Empoli il monte à trois points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Naples, Pendant ce temps, il Empoli jouera contre lui Venise.

Fiche techniqueJuventus :Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Álex Sandro, Rodrigo Bentancur (Dejan Kulusevski, min.67), Adrien Rabiot (Federico Bernardeschi, min.55), Weston McKennie (Álvaro Morata, min.46), Juan Cuadrado (Mattia De Sciglio, min.82), Paulo Dybala et Federico Chiesa (Manuel Locatelli, min.66)Empoli :Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic, Ardian Ismajli, Sebastiano Luperto, Riccardo Marchizza, Nicolas Haas, Nedim Bajrami (Leo Stulac, min. 70), Samuele Ricci, Filippo Bandinelli (Szymon Zurkowski, min. 80), Patrick Cutrone (Liam Henderson, min. .80) et Leonardo Mancuso (Andrea Pinamonti, min.72)Stade:Stade AllianzButs:Leonardo Mancuso (0-1, min. 21)