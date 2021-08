Empordà Golf accueillera deux tournois European Challenge en octobre

in

La campagne de Gérone de Golf de l’Empordà accueillera deux tournois consécutifs de la Circuit Challenge Européen PGA au mois d’octobre après l’annulation des deux prévues en Chine aux mêmes dates, comme cela a été officialisé aujourd’hui mercredi.

Ainsi, de 14-17 octobre aura lieu l’Empordà Challenge et la semaine suivante, du 19 à 22, le Challenge Costa Brava, doté chacun de 200 000 euros, et complétant le calendrier prévu pour la saison.

Les deux seront les rendez-vous avant la Grande Finale du Challenge Tour, qui se tiendra au T-Golf & Country Club de Calvià (Majorque), avec 450 000 euros de prix.

L’Empordà Golf Club dispose de deux parcours de 18 trous différents -Empordà Links et Empordà Forest- conçus par Robert Von Hagge.

Les deux tournois se dérouleront sur le parcours ‘Links’ de 6 304 mètres et par 71 qui, en 2020, a entrepris des réformes substantielles, notamment dans les bunkers et les installations, avec l’idée d’accueillir de grands tournois professionnels et dans un parcours très apprécié par le Tournée européenne.

Empordà Golf Club a dépassé les conditions requises pour accueillir des tournois professionnels. Javier Gervás, directeur général de JGolf, promoteur des deux tournois, a indiqué que, « lorsque le Challenge Tour nous a parlé de la situation en Chine, nous nous sommes mis au travail pour aider à couvrir ces deux semaines cruciales du calendrier ».

“Nous savions qu’Empordà Golf était intéressé à franchir une nouvelle étape en termes de tournois professionnels qu’il a accueillis et c’est pourquoi nous avons proposé d’accueillir les deux derniers tournois du Challenge Tour avant la finale”, a-t-il ajouté.

Les deux tournois seront décisifs cette saison avec une couverture internationale qui mettra le club catalan sous les projecteurs du golf mondial.

Ce seront les deux dernières épreuves du Challenge Tour avant la finale à Majorque. Le galicien Santiago Tarrío, vainqueur des tournois Challenge en République tchèque et en Espagne, reste leader du classement en route vers l’European Tour

Les deux tournois seront soutenus par le Challenge Tour, l’Empordà Golf Club, le Conseil provincial de Gérone à travers l’Office du tourisme de la Costa Brava et de Kyocera et la Fédération royale espagnole de golf.