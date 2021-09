Empordà Golf, épicentre du Challenge Européen

La Diputació de Girona a été le cadre de la présentation officielle de l’Empordà Challenge et du Costa Brava Challenge, les deux derniers tournois de la saison du Challenge Tour qui se dérouleront avant la Grande Finale de l’Empordà Golf en octobre prochain, et qui reviendra la Costa Brava à l’honneur du golf mondial.

« Ensemble, nous allons plus loin que seuls », a déclaré Jordi Masquef, adjoint aux sports et deuxième vice-président de l’Office du tourisme de la Costa Brava de Gérone, en recevant Nuria Font, directrice de l’Empordà Golf, Ángel Gallardo, ambassadeur de l’European Tour, Ramón au Provincial Conseil Nogué, Président de la Fédération Catalane de Golf, et Javier Gervás, Directeur Général de JGolf, promoteur et organisateur des deux tournois.

Gervás a commencé par expliquer sa pertinence : « Il y a deux tournois qui distribueront chacun 200 000 € de prix. 108 joueurs y participeront, dont 96 sont les meilleurs joueurs du classement Challenge Tour qui viennent de plus de 15 pays. Il aura une couverture télévisuelle importante, de plus de 100 heures de télévision qui sera diffusée dans plus de 150 millions de foyers dans 20 pays, dont les pays nordiques et le Royaume-Uni via Sky Sports. Le terrain de golf a reçu plusieurs visites de la section verte de la RFEG qui travaille avec le greenkeeper d’Empordà Golf et il sera dans un état magnifique pour en faire un succès ».

Un parcours de golf qui a subi d’importantes réformes qui mettront à l’épreuve les meilleurs joueurs du Challenge Tour, comme l’a déclaré Nuria Font, directrice d’Empordà Golf : « Pour nous, c’est un honneur d’accueillir deux tournois dans la catégorie Challenge Tour, une étape un défi énorme mais aussi passionnant, et nous sommes très fiers d’être à la hauteur de la tâche. Au cours des deux dernières années, Empordà Golf a effectué un changement de 180º dans le parcours et les installations. Nous espérons que les joueurs apprécieront ces améliorations qui ont été apportées. Lorsque nous avons reçu la proposition de Javier Gervás, nous avons supposé qu’il s’agirait d’un grand effort et d’un travail contre la montre, mais nous n’en doutons pas et nous nous sommes mis en route avec les cours de Gérone pour positionner Gérone comme une destination touristique de haut niveau et de qualité. . Empordà Golf a un design inégalé, une restauration innovante et un hôtel tout à fait unique, et c’est la somme de tout ce que la province offre qui l’enrichit vraiment. Notre rêve est que Gérone devienne une destination de golf comme c’est le cas pour le cyclisme, une référence mondiale, ce qui n’est pas quelque chose de ponctuel mais, avec l’aide du Conseil provincial, devient un tournoi de référence du Tour européen ».

Ramón Nogué, président de la Fédération catalane de golf a félicité toutes les parties pour l’initiative et a exprimé son soutien en déclarant que «Nous sommes à un moment critique, je viens du monde du sport et la Catalogne a toujours été le berceau de grands athlètes et nous perdons ça. . Par conséquent, le soutien des institutions est essentiel pour promouvoir le sport. En tant que président de la Fédération catalane de golf, ce que j’aime le plus, c’est que l’union fait la force et qu’il y a une unité entre tous les parcours de Gérone. Empordá Golf est l’un des meilleurs parcours de Catalogne et d’Espagne, une grande destination golfique et gastronomique. Dans l’Empordà, on dit que ‘quand quelqu’un vient, il revient’, et c’est sûrement le début d’autres tournois ».

Ángel Gallardo, au nom de l’European Tour, a assuré que « le moment que nous traversons sur le Tour est très difficile, la situation est compliquée, les tournois ont été annulés et pour les professionnels c’est aussi très dur. Pour cette raison, je suis très reconnaissant pour le soutien du Conseil provincial, de la Fédération et de tous ceux qui ont permis non seulement de ne pas manquer ces semaines sans tournoi, mais aussi de venir à Gérone, sur un parcours aussi impressionnant que Golf de l’Empordà . Je suis sûr que ce sera un succès à répéter ».

L’Empordà Challenge, qui se déroulera du 13 au 17 octobre, et le Costa Brava Challenge du 19 au 22 octobre, seront soutenus par le Challenge Tour, Empordà Golf, le Conseil provincial de Gérone à travers l’Office du tourisme de la Costa Brava et Kyocera et la Fédération royale espagnole de golf.