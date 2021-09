Empordà Golf s’habillera avec le Challenge Tour

22/09/2021 à 17h33 CEST

La Diputació de Girona a été le théâtre ce mercredi de la présentation officielle de l’Empordà Challenge et du Costa Brava Challenge, les deux derniers tournois de la saison Challenge Tour qui se jouera avant la Grande Finale à Empordà Golf en octobre prochain, et cela mettra à nouveau la Costa Brava sous les projecteurs du golf mondial.

« Ensemble, nous allons plus loin que seuls & rdquor ;, a affirmé Jordi Masquef, adjoint aux sports et deuxième vice-président de l’Office de tourisme de la Costa Brava de Gérone. en recevant au Conseil provincial Nuria Font, directrice d’Empordà Golf, Ángel Gallardo, ambassadeur de l’European Tour, Ramón Nogué, président de la Fédération catalane de golf, et Javier Gervás, directeur général de JGolf

Un golf qui a subi d’importantes réformes qui mettront à l’épreuve les meilleurs joueurs du Challenge Tour, comme l’a déclaré Nuria Font, directrice d’Empordà Golf : « Pour nous, c’est un honneur d’accueillir deux tournois dans la catégorie Challenge Tour, un grand pas en avant mais aussi un défi passionnant, et nous sommes très fiers d’être à la hauteur. Au cours des deux dernières années, Empordà Golf a effectué un changement de 180º dans le parcours et les installations. Nous espérons que les joueurs apprécieront ces améliorations qui ont été apportées & rdquor ;.

Pour sa part, Ramón Nogué, président de la Fédération catalane de golf a félicité toutes les parties pour l’initiative et il a exprimé son soutien en déclarant que «Nous sommes à un moment critique, je viens du monde du sport et la Catalogne a toujours été le berceau de grands athlètes et nous la perdons. Par conséquent, le soutien des institutions est essentiel pour promouvoir le sport.

“En tant que président de la Fédération catalane de golf, ce qui me plaît le plus, c’est que l’unité fait la force, et qu’il y a une unité entre tous les parcours de Gérone. Empordá Golf est l’un des meilleurs parcours de Catalogne et d’Espagne, une grande destination golfique et gastronomique. Dans l’Empordà, on dit que « quand quelqu’un vient, il revient », et c’est sûrement le début d’autres tournois & rdquor ;, a assuré le président.

Enfin, le PDG de JGolf, Javier Gervas, promoteur et organisateur des deux tournois qui ont commencé à expliquer leur pertinence : «Il y a deux tournois qui distribueront 200.000 € de prix chacun d’eux. 108 joueurs y participeront, dont 96 sont les meilleurs joueurs du classement Challenge Tour qui viennent de plus de 15 pays. Le terrain de golf a reçu plusieurs visites de la RFEG Green Section qui travaille avec le greenkeeper d’Empordà Golf et il sera dans un état magnifique pour en faire un succès & rdquor;, a-t-il conclu.