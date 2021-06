Emportez le wifi en vacances

25/06/2021

Le à 07:55 CEST

sport.es

Avoir une connexion Internet n’importe où est important pour la vie de tous les jours. Il vous permet d’être en contact avec vos amis et votre famille, d’obtenir des informations et même de travailler à tout moment et où que vous soyez. Par conséquent, l’utilisation du Wi-Fi portable vous aidera à vous connecter de manière itinérante, c’est-à-dire qu’elle facilitera la connexion à partir de nombreuses parties sans avoir besoin de souscrire à un forfait haut débit.

De nombreuses fonctionnalités de nos appareils intelligents ne fonctionnent que si nous avons le Wi-Fi, quelque chose de très simple si nous avons un réseau public à portée de main (attention à la sécurité) ou un routeur portable qui vous permet de profiter de vitesses qui n’ont rien à envier à de nombreux fixes accéder aux connexions à Internet. Dans certains cas, ils sont encore meilleurs.

Le routeur wifi portable fonctionne comme s’il s’agissait d’un appareil mobile et via une carte SIM, et il présente de nombreux avantages.

Avantages du routeur wifi portable

Deux caractéristiques clés de ces routeurs, en particulier par rapport à l’utilisation de notre connexion téléphonique mobile, sont :

– Plusieurs appareils peuvent être connectés en même temps.

– Il a une plus grande stabilité dans la connexion

Les options offertes par un routeur Wi-Fi portable apportent plusieurs avantages intéressants tels que ceux-ci :

– Connexion n’importe où. Grâce à un appareil portable, la navigation depuis n’importe où est possible. Peu importe que vous soyez dans un bus, sur la plage, chez vous ou dans un parc. La seule chose nécessaire est d’avoir une couverture mobile.

– Sans électricité. Les appareils portables ont une batterie avec plusieurs heures d’autonomie (selon le modèle). Vous n’avez donc qu’à vous soucier du fret.

– Couverture dans des endroits insoupçonnés. En montagne, sur le terrain, dans des espaces sans fibre optique, etc.

– Facile à installer et à utiliser. Comme nous l’avons dit, la carte SIM est plus que suffisante pour pouvoir utiliser le routeur, qui doit être configuré en quelques étapes simples.

– En raison des caractéristiques dont il dispose, de la facilité de transport, de la fonctionnalité et de l’aide qu’il nous offre, le routeur portable vaut chaque euro payé, même s’il est un peu plus cher.

– En général, il offre une assez bonne stabilité grâce à la large couverture dont il dispose, même lorsque nous sommes en mouvement.

– Un routeur portable vous permettra de connecter jusqu’à 10 appareils en même temps sans problème.

– La sécurité d’abord. Ce sujet est l’un des principaux quand il s’agit de parler d’un Wi-Fi portable, car contrairement à ce que beaucoup pensent, il propose des mots de passe et un contrôle d’accès.

– La taille est importante dans ce type d’appareil, car ils sont conçus pour être transportés. Un routeur wifi portable Amazon, par exemple, pèse généralement peu et prend peu de place pour pouvoir l’emporter n’importe où.

– Lorsque vous voyagez à l’étranger, prendre un Wi-Fi portable gratuit ou sans restrictions géographiques est une bonne idée pour utiliser le Wi-Fi partout où vous allez.

Options pour acheter un routeur wifi portable sur Amazon

Avoir un routeur wifi portable d’Amazon est synonyme de fiabilité. Ici, nous vous laissons plusieurs options :

Netgear

NETGEAR Nighthawk c’est lui meilleur routeur portable de 2021 Sim 4G MR1100 qui vous offre une fiabilité totale avec une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 1 Gbps avec laquelle vous pouvez vous connecter jusqu’à 20 appareils avec n’importe quelle carte SIM. Il dispose d’un écran couleur très intuitif.

Vous pouvez vous connecter à tout moment et cela fonctionne avec n’importe quel réseau. Tu peux créez votre propre réseau sans fil sécurisé et partagez-le avec qui vous voulez. Avec son port USB, vous pouvez partager du contenu multimédia en streaming et de l’espace de stockage de données entre les appareils connectés.

Le sien la batterie est longue durée (5040 mAh) vous pouvez donc l’utiliser toute la journée et charger d’autres périphériques USB.

ACHETER (279,99 €)

Cudy

Cudy AC1200 Mbps double bande c’est le meilleur routeur 4G en 2021 LTE avec 4 ports qui permettent d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 150 Mb/s. Le LT500 offre une meilleure expérience utilisateur en ayant deux bandes Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz.

Il dispose d’antennes à gain élevé pour vous offrir de meilleures performances et établir une connexion Wi-Fi à une plus grande distance. C’est un routeur facile à utiliser et à installer, il suffit d’insérer la carte SIM et d’écrire le code PIN pour la connexion sans fil.

Le sien l’interface est facile à utiliser, surveiller et gérer le réseau, ce qui en fait le choix parfait lorsque acheter un routeur wifi portable sur Amazon.ACHETER (85,90 €)

Tenda

Tenda 4G09 c’est un Routeur 4G avec emplacement SIM qui vous permet de vous connecter jusqu’à 64 appareils et atteint des vitesses allant jusqu’à 300 Mo pour une meilleure présence sur Internet.

Il a la Technologie 4G + CAT6 pour de meilleures vitesses, ainsi qu’un signal sans fil à gain élevé en 2,4 GHz et 5 GHz. Fournit une expérience ultra-rapide aux appareils connectés.

le meilleur routeur portable de 2021 parfait pour les zones éloignées telles que les zones rurales et suburbaines, les maisons de vacances, les magasins temporaires et tout ce pour quoi vous voulez l’utiliser. Vous n’avez besoin que d’une carte SIM pour accéder à Internet où que vous soyez.

ACHETER (79,99 €)

NETGEAR AC797 – Routeur SIM 4G

Ce routeur vous offre jusqu’à 400 Mbps de vitesse de téléchargement et dispose d’une batterie de 2930 mAh, ce qui permettra une autonomie d’environ 11 heures selon l’utilisation que nous lui en donnons. De plus, il est gratuit de se connecter à n’importe quel réseau dans le monde avec la carte SIM. Quant à son écran, il dispose d’un écran tactile LCD de 1,8 “avec un bon contrôle de l’utilisation des données.

ACHETER (179,99 €)

Huawei E5577

C’est un appareil avec une dimension parfaite pour être transporté sans problème, et il dispose d’une batterie au lithium avec beaucoup d’indépendance et de capacité pour supporter les bandes 4G et 3G. Il a un écran, une capacité pour une seule carte SIM et seulement 127 grammes de poids. Un routeur idéal pour les voyages où il est indispensable de transporter peu de poids.

ACHETER (73,99 €)

TP-Link TL-WR802N

Routeur sans fil avec un taux de transfert de 300 Mbps optimal pour les appels Internet, le streaming vidéo et les jeux en ligne. Il est de poche, ce qui le rend adapté à une utilisation à la maison et bien sûr pour voyager. Il prend en charge, entre autres, les modes suivants : Routeur, répéteur, client et point d’accès. Il fonctionne alimenté par un port micro USB, par un adaptateur secteur externe ou en le connectant par USB à l’ordinateur.

ACHETER (21,63 €)

TP-LINK M7350

Routeur prenant en charge jusqu’à 10 appareils simultanément. Il dispose d’une batterie très puissante qui permet jusqu’à 10 heures de fonctionnement. Il intègre le Wi-Fi double bande sélectionnable à 2,4 GHz ou 5 GHz. C’est un modèle compatible avec la génération de réseaux sans fil 4G LTE, il permet donc d’atteindre une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps et une vitesse de téléchargement jusqu’à 50 Mbps dans n’importe quel Réseau 4G des opérateurs.

ACHETER (68,90 €)

GL.iNet GL-AR300M

Il s’agit d’un mini routeur pour voyager. Il se distingue par être très puissant et flexible en termes de configuration. Vous pouvez installer un nombre assez intéressant d’applications, ce qui permet de mettre en place des services tels qu’un serveur ou client VPN, un petit NAS (connexion d’un disque via le port USB), un service de téléchargement, etc. Il est alimenté par USB et parce qu’il est vraiment petit, c’est un compagnon idéal pour les voyages.

ACHETER (31,90 €)

Huawei E5576

Il a un design mince et léger, une solution Wi-Fi pour les déplacements qui tient dans une poche. Prend en charge LTE Cat.4, fournit un wifi haut débit de 150 Mbps. Connectez facilement 10 utilisateurs via Wi-Fi et 1 via USB. La faible consommation de l’équipement lui permettra de fonctionner pendant 6 heures ou 600 heures au repos. L’application HiLlink est pratique pour configurer un wifi. Le propriétaire pourra limiter et donner des autorisations aux utilisateurs souhaités.

ACHETER (48,00 €)

UNE routeur wifi portable Cela vous aidera grandement dans la connexion où que vous soyez. Il existe différents types sur le marché, mais le meilleur wifi portable C’est celui qui convient le mieux à vos besoins de mobilité. Consultez les options sur Amazon et choisissez la meilleure.

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 25 juin 2021.