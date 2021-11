Emportez votre musique n’importe où avec cette offre Cyber ​​Monday de haut-parleur Bluetooth JBL

Bien qu’il existe actuellement des dizaines d’offres Cyber ​​Monday, les audiophiles voudront porter une attention particulière à une vente. Il s’agit du haut-parleur Bluetooth JBL Flip Essensial, qui est actuellement à 20 $ de réduction pour ce week-end à prix réduit.

Comme tous les meilleurs haut-parleurs Bluetooth, celui-ci offre une excellente qualité sonore et une longue durée de vie de la batterie jusqu’à 10 heures. Que vous écoutiez vos tubes préférés dans le confort de votre chambre ou que vous jouiez de la musique entraînante au bord de la piscine, cela fonctionnera à merveille.

Enceinte Bluetooth JBL Flip Essential | Économisez 20 $



Connectez simplement ce haut-parleur à votre téléphone via Bluetooth et vous pourrez écouter votre musique partout où vous emportez le haut-parleur. Il peut durer jusqu’à 10 heures avant de manquer de jus et bien que vous ne devriez pas faire tout votre possible pour le mouiller, il a un indice d’étanchéité élevé au cas où quelque chose se produirait.

79,00 $ chez Walmart

En parlant d’eau, le JBL Flip Essential a un indice d’étanchéité IPX7. Cette cote signifie qu’il peut supporter d’être sous l’eau, jusqu’à un mètre de profondeur, jusqu’à 30 minutes et ne subira aucun dommage. Bien sûr, vous ne voulez pas vous mettre en quatre pour l’éclabousser, mais si un verre d’eau tombe dessus ou qu’il tombe dans la piscine, il devrait continuer à fonctionner tant que vous le séchez rapidement.

Si vous recherchez un bon haut-parleur Bluetooth, vous devriez vraiment prendre celui-ci pendant que vous le pouvez. Il y a tellement d’offres Cyber ​​Monday qui se révèlent encore au fil de la journée et nous, à Android Central, serons là pour signaler les meilleurs. Revenez pour voir quelles autres offres incroyables nous découvrons.

