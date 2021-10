– de mât de drapeau

Il y a mille générations, nos ancêtres humains ont laissé des empreintes de pas qui sont restées cachées aux yeux modernes jusqu’à ce que les scientifiques d’aujourd’hui les découvrent dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique en 2009.

Après des années d’études, les scientifiques ont rapporté le mois dernier que les empreintes fossilisées ont environ 23 000 ans et remontent à l’ère glaciaire. Des animaux anciens comme des mammouths, des paresseux géants, des loups géants et des chameaux ont également laissé leurs empreintes sur le site du Nouveau-Mexique, mais ce sont les milliers d’empreintes humaines du passé lointain qui ont captivé l’imagination des scientifiques et des profanes à travers l’Amérique et le monde. Le scientifique Matthew Stewart a qualifié les empreintes de l’ère glaciaire de « instantanés dans le temps » d’il y a des milliers d’années, lorsque nos premiers ancêtres marchaient et que leurs enfants jouaient sur les rives de ce qui était alors un lac primordial.

Aujourd’hui, les empreintes laissées pendant le Pléistocène ont un lien cosmique avec les empreintes que les Américains modernes ont laissées à la surface de la lune lors de visites lunaires commençant en 1969. White Sands, NM abritait des humains qui vivaient, aimaient, chassaient et se nourrissaient pour la nourriture il y a longtemps, il y a longtemps. Ces premiers humains ont probablement contemplé avec émerveillement la lune et les étoiles au-dessus de leur monde. Des milliers d’années après qu’ils aient vécu et soient morts, banalisés et inconnus, leur patrie de White Sands serait l’endroit où les Américains modernes feraient les premiers pas sur le chemin de l’espace.

Après la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques allemands qui avaient développé les missiles mortels nazis V-2 ont été amenés en Amérique pour travailler sur le programme spatial naissant de cette nation. White Sands a été choisi comme site de lancement pour les fusées V-2 capturées portant des caméras et des instruments scientifiques au lieu des ogives explosives qui avaient fait pleuvoir la mort sur Londres, Anvers et d’autres cibles européennes pendant la guerre. Des milliers de personnes sont mortes des attaques V-2 en temps de guerre, mais encore plus de personnes sont mortes pendant la construction des armes, lorsque des détenus des camps de concentration et d’autres travailleurs esclaves ont travaillé dans des conditions barbares dans une usine de missiles souterraine dirigée par des nazis, dont le spécialiste des fusées Wernher von Braun.

Le charismatique von Braun a échappé aux poursuites en tant que criminel de guerre, car le gouvernement américain d’après-guerre voulait son expertise dans la course à l’espace de la guerre froide avec la Russie. L’ancien concepteur de fusées nazies est devenu citoyen américain et une célébrité nationale au début de la télévision, lorsqu’il a raconté une série d’épisodes sur le thème de l’espace pour une émission télévisée de Disney.



NASA Walt Disney (à gauche) et l’ancien scientifique nazi Wernher von Braun avec un modèle de la fusée Redstone, conçue à l’origine comme un missile nucléaire.

Ses fusées V-2, lancées depuis White Sands à partir de 1946, ont été suivies par d’autres fusées conçues par von Braun, notamment la fusée Redstone qui était à l’origine conçue pour transporter une ogive nucléaire. Au lieu de cela, la Redstone est devenue la première fusée à soulever un satellite américain en 1958, et la première fusée à transporter un astronaute américain dans l’espace lorsqu’Alan Shepard a piloté une Redstone lors d’un vol suborbital en 1961.

Des fusées comme le V-2 et Redstone ont été conçues à l’origine comme des armes, mais elles sont devenues des instruments de compétition de la guerre froide et de découverte scientifique lorsqu’elles ont été lancées de White Sands dans les années avant que Cap Canaveral en Floride ne devienne le port spatial tentaculaire où les astronautes, dont Shepard, s’aventuraient vers la lune à bord de fusées descendantes directes des V-2 et des Redstones qui ont volé de White Sands près de deux douzaines de millénaires après que les anciens Américains y aient marché pendant la période glaciaire. Les Américains de la planète Terre ont laissé des empreintes de pas sur la surface austère et sans air de la lune, et la technologie qui a alimenté leurs voyages a commencé à White Sands après la Seconde Guerre mondiale. Les anciens Américains ont laissé des empreintes à White Sands que les gens d’aujourd’hui voient avec admiration et émerveillement mille générations plus tard. Aujourd’hui, notre précieuse planète Terre est en péril. Les bébés nés en Amérique aujourd’hui pourraient encore être vivants en l’an 2100, un avenir dans moins de 80 ans, juste un bref intervalle de temps par rapport à l’âge des anciennes empreintes de pas de White Sands. Le type de Terre dont les futurs enfants hériteront dépend de nos actions ou omissions aujourd’hui. Les paroles du poète Henry Wadsworth Longfellow du 19e siècle nous rappellent au 21e siècle : « Nous pouvons sublimer nos vies,/ Et, en partant, laisser derrière nous/ Des empreintes sur le sable du temps.

_______

À propos de l’auteur

Tant est chroniqueur à Athènes depuis 1974. Son travail a également été publié dans le New York Times, The Progressive, le magazine Astronomy et d’autres publications.