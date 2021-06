Empreintes de 6 espèces de dinosaures trouvées au Royaume-Uni : tout ce que vous devez savoir à ce sujet

On pense que les empreintes de pas sont celles de diverses espèces de dinosaures, ce qui indique que le sud de l’Angleterre à la fin du Crétacé inférieur avait une grande diversité de dinosaures. Image : IE/ Megan Jacobs

Des preuves de l’histoire ancienne ont de nouveau fait surface indiquant la présence des derniers dinosaures à avoir marché sur les terres du Royaume-Uni. Récemment, des empreintes de pas de six espèces différentes de dinosaures ont été découvertes dans la région du Kent au Royaume-Uni. On pense qu’il s’agit des empreintes des tout derniers dinosaures à avoir foulé le sol britannique il y a environ 110 millions d’années. Un rapport de The Indian Express a noté que ces empreintes de pas ont été trouvées sur l’estran et sur les falaises de la ville portuaire de Folkestone dans le Kent. Les conditions orageuses dans la région ont aidé à révéler constamment de nouveaux fossiles.

La découverte a également été publiée dans les Actes de l’Association des géologues, tandis que certaines empreintes de pas trouvées ont été conservées au musée de Folkestone. Selon le professeur de paléobiologie David Martill, c’est la première fois que des empreintes de dinosaures sont découvertes dans la région. Il a ajouté que la découverte est extraordinaire car ce seraient les derniers dinosaures à avoir marché dans le pays avant de s’éteindre.

On pense que les empreintes de pas sont celles de diverses espèces de dinosaures, ce qui indique que le sud de l’Angleterre à la fin du Crétacé inférieur avait une grande diversité de dinosaures. Philip Hadland, conservateur des collections et de l’engagement au Hastings Museum and Art Gallery, a déclaré qu’en 2011, il avait repéré des impressions inhabituelles dans la formation rocheuse de Folkestone. “Ils semblaient se répéter et tout ce que je pouvais penser était qu’il s’agissait peut-être d’empreintes de pas”, a déclaré Hadland, cité par le rapport.

Pour Hadland, il était difficile de poursuivre d’autres géologues pour le croire car d’autres étaient en désaccord concernant les roches qui s’y trouvaient. Cependant, Hadland est allé chercher d’autres empreintes de pas, qui ont été révélées plus tard en raison de l’érosion. Pour cette raison, davantage de travail était nécessaire pour prouver sa validité à la communauté scientifique. Par conséquent, Hadland s’est associé à des experts de l’Université de Portsmouth.

Les empreintes de pas trouvées sont celles des ankylosaures – des dinosaures blindés à l’apparence robuste qui ressemblaient à des réservoirs vivants; les théropodes, qui sont des dinosaures mangeurs de chair à trois doigts similaires au Tyrannosaurus rex ; et les ornithopodes, qui ont été classés comme des « dinosaures à hanches d’oiseaux mangeurs de plantes ».

Le rapport a mis en évidence la plus grande empreinte de 80 cm de largeur et 65 cm de longueur. Les chercheurs l’ont identifié comme l’un des dinosaures de type Iguanodon. Les iguanodons étaient des herbivores et ils poussaient jusqu’à 10 mètres de long. Ils étaient capables de marcher sur les deux jambes ou à quatre pattes.

