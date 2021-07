Emprunter à partir d’applications de prêt – Savoir identifier les véritables prêteurs fintech

Bien que les applications de prêt puissent être un moyen fantastique d’obtenir un prêt rapide, il est essentiel de se protéger contre de nombreuses applications de prêt fintech frauduleuses.

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes ont dû faire face à des pertes d’emplois ou à des réductions de salaire alors que les entreprises subissaient des coups durs. La transition vers une échelle salariale inférieure du jour au lendemain est presque impossible et terrible. Beaucoup de gens se sont tournés vers l’emprunt pour répondre aux exigences les plus élémentaires.

Pour joindre les deux bouts, des millions d’Indiens téléchargent des applications d’emprunt rapide. Les cybercriminels en profitent pour inventer de nouvelles techniques pour frauder les utilisateurs de téléphones portables et d’ordinateurs. Avec autant de sociétés de technologie financière prêtes à offrir de petits prêts, les emprunteurs risquent de se perdre et de tomber dans le piège des applications de prêt frauduleuses offrant un crédit instantané en ligne.

Alors que ces chiffres continuent d’augmenter, la sensibilisation à la manière d’identifier les véritables prêteurs fintech est devenue cruciale.

Voici quelques conseils qui vous aideront à déterminer la légitimité des applications de prêt :

Vérifiez les informations d’identification : Un emprunteur doit vérifier les informations d’identification du prêteur et ne travailler qu’avec un prêteur enregistré par la RBI, qu’il s’agisse d’une banque ou d’une NBFC. Les notes et les critiques sont importantes ; lors du choix d’un prêteur, c’est une bonne idée de regarder les notes et les critiques. Cela donnera à l’emprunteur une bonne idée de la façon dont fonctionne le prêteur, et tout comportement contraire à l’éthique de la part du prêteur sera signalé par les emprunteurs précédents.

Accès aux données personnelles : Certaines applications de prêt nécessitent un accès à la galerie et aux contacts pour effectuer des vérifications de souscription et d’authenticité. Les prêteurs responsables gardent ces informations confidentielles et évitent à tout prix de les divulguer à des tiers. Dans l’environnement actuel, les prêteurs sont devenus très compétents en termes de systèmes de souscription et d’adhésion à des processus de recouvrement contrôlés. Cela élimine leur dépendance aux listes de contacts ou à l’accès à la galerie, mettant ainsi fin à toute activité frauduleuse. De plus, les prêteurs numériques responsables protègent leurs données en effectuant des audits de sécurité de l’information et en surveillant régulièrement les fonctionnalités de l’IA. La sensibilisation est votre meilleure défense. Faites preuve de diligence raisonnable.

Le site Web du prêteur n’est pas sécurisé : Lorsque vous visitez le site Web d’un prêteur, recherchez une icône de cadenas sur toutes les pages où vous êtes invité à fournir des informations personnelles. Les sites Web HTTP:// sont sécurisés car ils sont protégés contre les voleurs d’identité qui volent des informations personnelles et les vendent à d’autres. Un prêteur réputé vous protégera contre les escroqueries de prêt en veillant à ce que vos données soient sécurisées et ne laissera pas vos informations accessibles à d’autres.

Adresse physique: L’application/fintech à partir de laquelle vous prévoyez d’emprunter un prêt doit avoir une adresse physique. Si vous ne trouvez pas d’adresse physique légitime, vous devriez éviter le prêt. De nombreux escrocs préfèrent rester anonymes afin d’éviter des répercussions juridiques.

Frais initiaux : De nombreux petits prêteurs prélèvent des frais de demande initiaux ou des frais d’adhésion allant de Rs. 100 à Rs. 400 sur leurs applications. Une fois que l’emprunteur fournit les frais, ils sont redirigés vers d’autres applications où ils peuvent postuler. Étant donné que bon nombre des petites applications de prêt n’ont pas de site Web ou ne sont même pas agréées, elles travaillent avec d’autres prêteurs plus importants. Gardez cela à l’esprit avant de vous concentrer sur le prêteur.

Normes du Google Play Store : Google Play Store n’autorise pas les applications qui proposent des prêts dont la durée est inférieure à 60 jours. Méfiez-vous des petites entités et protégez-vous des sociétés de prêt frauduleuses.

Bien que les applications de prêt puissent être un moyen fantastique d’obtenir un prêt rapide, il est essentiel de se protéger contre de nombreuses applications de prêt fintech frauduleuses. Il est également important en ces temps d’être conscient des finances et du numérique afin d’éviter les prêteurs illégaux et d’emprunter uniquement auprès de sources enregistrées par la RBI.

par, Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG, KreditBee et co-fondateur de FACE

