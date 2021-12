emprunter pour investir dans l’immobilier pourrait devenir plus facile

La semaine prochaine marquera la conclusion de l’évaluation par la Banque d’Angleterre des règles actuelles de prêt hypothécaire. Comment cela pourrait-il jouer pour le marché du logement?

Après la crise financière, la Banque d’Angleterre a introduit des critères hypothécaires plus stricts pour les prêteurs, et des contrôles d’abordabilité plus stricts sont devenus une partie intégrante d’une demande de prêt hypothécaire. C’était en 2014, et les autorités auraient envisagé d’assouplir certaines de ces règles pour les emprunteurs.

Afin de vérifier que les acheteurs de propriété peuvent se permettre des remboursements futurs, les prêteurs doivent évaluer s’ils pourraient rembourser leur prêt avec un hypothétique 3% supplémentaire ajouté au taux variable standard de la banque. Cela permet de tenir compte de toute augmentation future des taux d’intérêt, de s’assurer que les emprunteurs sont moins susceptibles de faire défaut sur leurs paiements hypothécaires. Ceci est également basé sur un scénario où l’emprunteur revient au taux variable standard plus cher du prêteur à la fin de son terme à taux fixe.

Mais selon des initiés, ce «test» supplémentaire de 3 % pourrait être réduit, ce qui permettrait aux gens d’emprunter plus facilement de l’argent pour acheter une propriété au Royaume-Uni qu’à l’heure actuelle.

Pourquoi des changements sont-ils envisagés ?

Le taux de base de la Banque d’Angleterre est maintenu à 0,1% depuis mars 2020 ; beaucoup plus longtemps que quiconque ne l’avait prévu. Beaucoup pensent qu’il est hautement improbable que les taux grimpent soudainement de 3 %. Par conséquent, le contrôle de l’abordabilité actuel pourrait être trop strict dans les circonstances actuelles.

Peter Beaumont, PDG de The Mortgage Lender, commente : « Dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, les prêteurs peuvent avoir besoin de revoir les coûts reflétés dans les évaluations de l’abordabilité en raison d’une augmentation potentielle de l’inflation, réduisant en fin de compte le montant que les prêteurs peuvent offrir aux éventuels emprunteurs.

« L’une des mesures envisagées consiste à réduire les frais de stress supplémentaires obligatoires de 3 % qui sont utilisés pour tester la capacité des emprunteurs à payer le taux de réversion après la fin d’un accord initial. Cela profiterait aux primo-accédants car cela augmenterait leur pouvoir d’achat. Cependant, le revers de la médaille est que cela pourrait aggraver encore le HPI, ce qui pourrait porter les prix des logements à un niveau insoutenable. »

Obtenir un prêt hypothécaire pourrait être plus facile

Pour ceux qui achètent une propriété et qui sont considérés comme « à la limite » comme étant en mesure de se l’offrir, tout assouplissement des règles pourrait augmenter leur pouvoir d’emprunt. Pour de nombreux acheteurs, y compris les investisseurs immobiliers et les propriétaires, cela pourrait être une bonne nouvelle car cela facilitera l’obtention d’un prêt hypothécaire.

Lorsque le contrat à terme fixe actuel d’un emprunteur arrive à son terme, il est automatiquement basculé sur le taux variable standard du prêteur. Ce taux a tendance à rendre les remboursements hypothécaires beaucoup plus coûteux, et les critères de prêt actuels sont basés sur cela. Cependant, certains estiment que c’est « irréaliste » et que l’assouplissement des règles reflète donc mieux le marché actuel.

Scott Taylor-Barr, conseiller financier chez Carl Summers Financial Services, ajoute : « En réalité, la plupart des gens passeraient à un nouvel accord avec leur prêteur ou réhypothéqueraient ailleurs.

« C’est un scénario irréaliste, donc un passage à un test de résistance inférieur rend le monde un peu plus réel, et plus conforme à la façon dont le marché fonctionne actuellement, ce qui est une bonne chose. »

Quand les taux d’intérêt augmenteront-ils à nouveau ?

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le moment où la Banque d’Angleterre augmentera son taux de base – et cela a un effet direct sur les taux hypothécaires des prêteurs. Le dernier examen l’a vu se maintenir à son niveau actuel de 0,1%, et à l’époque, les chances étaient qu’il soit augmenté à la prochaine occasion en décembre.

Cependant, avec la propagation de la nouvelle variante Omicrom de Covid, les freins pourraient être freinés à toute hausse dans un avenir immédiat.

Commentant les chances que cela change, Brian Hilliard, économiste à la Société Générale, a déclaré : « Si même le membre le plus belliciste du MPC signale qu’il pourrait être utile d’attendre de voir à quel point l’émergence d’Omicron dans ce cas, nous devrions nous attendre à ce que les autres membres aient des préoccupations similaires.