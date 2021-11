Emprunts : Démarches à savoir avant de faire un crédit auto

Par conséquent, sachez immédiatement quel est votre score et évitez tout choc grossier après la demande de prêt. Si votre score est bas, vous voudrez peut-être passer quelques mois à l’améliorer, afin de pouvoir prétendre à des prêts à faible coût.

La saison des fêtes, c’est quand les gens achètent souvent des véhicules personnels, et c’est pourquoi vous voyez des banques créer des offres de prêt de véhicules attrayantes pour aider les gens à compléter leurs achats. Il y a une rafale de telles offres maintenant. Si vous cherchez à contracter un prêt automobile dès maintenant, voici quelques points pour commencer.

Vérifiez auprès de votre propre banque

Souvent, le moyen le plus simple d’obtenir un prêt est de tirer parti de la relation avec votre banque. Votre banque aurait créé une offre pré-approuvée en fonction de vos revenus et de votre profil de crédit. Vous pouvez en profiter avec un minimum de paperasse via netbanking, application bancaire, succursale ou agrégateur. Étant donné que votre banque est au courant de vos flux de trésorerie via votre compte d’épargne, vous pouvez être épargné par le remplissage de formulaires. Vous pouvez ensuite mettre en relation votre concessionnaire automobile avec votre banque pour conclure rapidement l’achat.

Consulter les offres festives

Plusieurs grands prêteurs ont créé des offres de festival comportant des caractéristiques telles que des exonérations ou des remises sur les frais de traitement ou des concessions de taux d’intérêt à durée limitée. Une grande banque gouvernementale propose une offre combinée pour les prêts immobiliers et automobiles. Vous pouvez vérifier et comparer ces offres en ligne. Les offres sont généralement conditionnelles. Par exemple, vous devrez peut-être avoir un compte de salaire auprès du prêteur. Lisez les petits caractères de l’offre pour comprendre votre admissibilité au prêt.

Tirez parti de votre prêt en cours

Les prêts en cours permettent d’obtenir un nouveau crédit à faible taux d’intérêt. La plupart des grands prêteurs vous offrent un complément de prêt immobilier, qui consiste essentiellement à réemprunter un prêt en cours. Des compléments sont accordés aux emprunteurs ayant un historique minimum de remboursement, par exemple 12 mois depuis le début du prêt. Les compléments de prêt immobilier sont légèrement plus coûteux que les prêts immobiliers, mais peuvent être identiques ou moins chers qu’un prêt automobile ou un prêt personnel. Par exemple, le taux de prêt immobilier le plus bas d’une grande banque publique est de 6,70, mais son taux de prêt automobile le plus bas est de 7,25, ce qui est le même que son taux de complément de prêt immobilier le plus bas. Par conséquent, en fonction de votre propre éligibilité, il peut être moins cher et plus facile d’obtenir une recharge, qui peut être utilisée à n’importe quel usage, y compris l’achat d’un véhicule.

Vérifiez votre pointage de crédit

Avant de demander un prêt automobile ou tout autre prêt, soyez conscient de votre pointage de crédit qui ne se développe que si vous avez contracté un prêt ou une carte de crédit dans le passé. Aujourd’hui, les taux de prêt les plus bas sont réservés à ceux qui ont d’excellentes cotes de crédit, ce qui signifie généralement un score de 750 ou plus. Si vous êtes en dessous de cette marque, vous paierez un taux plus élevé. Par conséquent, sachez immédiatement quel est votre score et évitez tout choc grossier après la demande de prêt. Si votre score est bas, vous voudrez peut-être passer quelques mois à l’améliorer, afin de pouvoir prétendre à des prêts à faible coût.

Apurer les petites dettes

Votre crédit auto EMI démarre immédiatement. S’il vous reste des cotisations en cours telles que des cotisations de carte de crédit ou quelques IME de prêts personnels, vous voudrez peut-être les effacer. Cela permettra d’obtenir deux choses. Premièrement, le prêteur sera plus confiant dans votre capacité de remboursement puisque vous n’avez pas d’autres cotisations pesant sur vos finances. Deuxièmement, après avoir réglé vos petits prêts, votre pointage de crédit devrait également s’améliorer, ce qui vous aidera à obtenir de bonnes offres de prêt. Le deuxième point est important pour ceux qui étaient sous la barre des 750. Si vous étiez déjà confortablement au-dessus de 750 malgré les cotisations, vous n’avez pas à vous en soucier.

Préparez l’acompte

Si vous êtes nouveau dans la banque, votre prêteur devra voir des preuves de revenu, d’identité et d’adresse. Enfin, préparez votre acompte. Quelques prêteurs vous offriront un financement sur route à 100 % dans certaines limites. Beaucoup financeront jusqu’à 80-90%. Si vous achetez une voiture d’occasion, le financement sera moindre. Par conséquent, assurez-vous d’avoir l’argent de la marge ainsi qu’un EMI anticipé avant de demander le prêt.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

