EmRata montre ses cheveux naturels pour la première fois et c’est chinois!

Sur l’image, le mannequin apparaît posant devant un miroir tout en étirant une de ses mèches chinoises d’une main. Elle porte un pull en maille bicolore et un t-shirt graphique. À en juger par la photo, votre les cheveux bouclés semblent être gérables car ils ne sont pas si serrés.

Ce n’est pas la première fois qu’Emily nous surprend avec un changement de look, même si elle les cheveux raides, superposés et jusqu’aux épaules sont son look signatureSur des tapis rouges, elle nous a surpris en portant des extensions extra longues, elle l’a peint en blond platine et a même porté un bob et même un lutin. Ahhh et aussi frange.

Peu importe la façon dont ses cheveux sont, naturels, peints ou droits, le modèle est toujours spectaculaire.