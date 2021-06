EmRata ouvre le débat sur la manière controversée de porter son bébé

in

Il est évident que le modèle ne tient pas bien son bébé du tout, Il le porte d’un bras, sans s’arrêter la tête et ses jambes s’envolent. Il est important de tenir compte du fait que le petit a à peine trois mois, c’est-à-dire qu’il est encore il a besoin d’aide pour garder sa tête stable.

Heureusement, sur la dernière photo, Emrata a réagi et a finalement tenu son bébé fort et avec ses deux bras, cependant, la seule chose qui est lue entre ses commentaires, sont critique de ses partisans et une de Piers Morgan, le présentateur britannique qui attaque les femmes à chaque fois qu’il en trouve une opportunité.