Emre Can et Matthias Ginter cherchent à rester positifs pour l’Allemagne

L’ancien espoir du Bayern Munich Emre Can sait que l’Allemagne est dans une situation difficile alors qu’elle se dirige vers un match décisif contre le Portugal, mais sait que l’équipe doit rester positive si elle veut creuser ce trou.

« Il y a toujours de la pression, mais vous pouvez transformer cela en positif. Nous jouons à l’Euro, à domicile rien de moins. Nous ne pouvons cependant pas oublier de nous amuser », a déclaré Can (tel que capturé par le site Web de la DFB). «Nous étions tous blessés parce que c’était une défaite douloureuse. On pouvait encore ressentir la déception, mais l’ambiance était bien meilleure aujourd’hui. Nous devons regarder vers l’avenir, rester positifs, travailler dur et gagner le match de samedi.

Can pense que la qualité de l’équipe finira par briller.

“Nous avons une équipe formidable et nous avons aussi de la qualité – je pense que nous l’avons montré en partie”, a déclaré Can. “Nous pouvons être encore meilleurs cependant, et nous croyons en nous-mêmes et que nous pouvons gagner le match de samedi.”

Le défenseur Matthias Ginter a fait écho à la pensée de Can et a déclaré que Die Mannschaft opérait maintenant avec un sentiment d’urgence.

“Nous avons le sentiment de” maintenant plus que jamais ” – nous regardons vers l’avenir et sommes entièrement concentrés sur le Portugal”, a déclaré Ginter. “Nous maintenons une énergie positive et allons tout faire pour la victoire samedi.”

Quant à la façon dont l’Allemagne peut s’aider, Ginter a déclaré qu’un meilleur succès avec des coups de pied arrêtés et être plus précis dans le dernier tiers serait énorme pour l’équipe.

« Les coups de pied arrêtés étaient à nouveau à l’ordre du jour à l’entraînement aujourd’hui. Nous savons que nous pouvons et devons nous améliorer à cet égard », a déclaré Ginter. « (Contre la France) Nous avons souvent raté cette passe décisive dans le dernier tiers et n’avons pas réussi à créer d’opportunités en or. Nous devons faire mieux et toute l’équipe doit s’intensifier.