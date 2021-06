Emre Can révèle un contact avec Hansi Flick avant de déménager au Borussia Dortmund

Dans une récente interview virtuelle avec Sport1, Emre Can a révélé qu’il avait parlé avec l’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick avant de prendre la décision de rejoindre le Borussia Dortmund à l’hiver 2019 (officiellement début 2020). À l’époque, il avait rejoint la Juventus après avoir passé une saison en Italie à jouer pour les géants de la Serie A après avoir quitté le Liverpool de Jurgen Klopp à l’été 2018.

Flick et Can avaient déjà une certaine relation l’un avec l’autre en raison de leur passage dans l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans. Étant donné que l’ancien manager du Bayern remplacera Joachim Low en tant que manager de Die Mannschaft après l’Euro de cet été, Can a déclaré qu’il était ravi de l’avoir à la barre. « Je peux confirmer que nous étions en contact. Je connais encore Hansi de l’équipe nationale U21. C’est un bon entraîneur. Je l’attends avec impatience. Mais tout d’abord, nous avons encore beaucoup à faire avec Joachim Löw à l’EUROS. Je pense que c’est dommage qu’il parte parce que je l’apprécie en tant que personne. J’espère que nous jouerons un championnat d’Europe réussi pour lui », a-t-il expliqué. Pour le moment, il a déclaré que Low est “très motivé et veut le prouver à nouveau à ses détracteurs. J’espère que nous pourrons lui donner le titre.

Pour le club et le pays, Can possède la capacité de jouer une multitude de positions différentes. Entre Liverpool, la Juventus, Dortmund et l’équipe nationale allemande, il a joué au milieu de terrain central, à l’arrière central, à l’arrière ailier et même à l’arrière droit. Bien que les opinions puissent être partagées sur l’endroit où il est le mieux utilisé, sa polyvalence fait de lui un atout précieux, ce qui augmente ses chances de jouer davantage pour l’équipe nationale, d’autant plus que Flick prendra le relais après cet été et connaît très bien Can.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Bien qu’il joue un certain nombre de positions différentes pour Dortmund et l’Allemagne, Can a admis que ce n’était pas la chose la plus facile de changer de position aussi souvent que lui. « Ce n’est pas facile de changer encore et encore. J’ai joué une saison décente, mais les deux derniers mois ne se sont pas déroulés comme je l’imaginais. Je dois être honnête à ce sujet. Cela a certainement à voir avec les nombreux changements de position. J’ai eu six ou sept matchs d’affilée dans lesquels je jouais toujours dans une position différente. J’ai dû réfléchir encore et encore et m’habituer aux chambres. Bien sûr, je préfère avoir un poste permanent. En fin de compte, je fais tout pour que l’équipe réussisse. Quand je joue, je m’investis vraiment. Peu importe où », a-t-il expliqué.