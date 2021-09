Emurgo a lancé un fonds d’investissement de 100 millions de dollars pour alimenter les projets DeFi et NFT en s’appuyant sur Cardano

Emurgo, la branche commerciale de l’écosystème Cardano, a publié un nouveau produit axé sur l’investissement dans des protocoles de démarrage qui souhaitent s’appuyer sur la blockchain Cardano. Cela fait suite à plusieurs annonces notables de l’équipe de Charles Hoskinson au cours des derniers jours.

Le communiqué de presse officiel indique que le nouveau véhicule d’investissement, qui sera une filiale à 100 % de la société mère Emurgo, aura deux succursales distinctes avec des approches distinctes. Emurgo Africa “soutiendra plus de trois cents startups régionales par le biais d’un financement de démarrage et d’une incubation, pour finalement faire adopter la blockchain de Cardano comme plate-forme technologique standard en Afrique pour des solutions à impact social”. Cela poursuivra les initiatives déjà lancées de Cardano sur le continent. Comme indiqué précédemment, le projet a noué de multiples partenariats avec des organisations locales pour émettre des identités numériques et fournir une éducation. Emurgo Ventures se concentrera sur d’autres marchés développés. Il visera à faciliter la création de solutions et de services sur le réseau Cardano en devenant l’investisseur d’amorçage dans une « variété » de ces startups issues d’industries telles que les NFT et DeFi. Emurgo a déjà réalisé environ une douzaine d’investissements directs dans des projets de blockchain grâce à son partenariat avec SOSV.

« Nous nous concentrons plus que jamais sur l’accélération du développement de l’écosystème de Cardano avec un riche mélange de services décentralisés destinés à une communauté mondiale qui prend de plus en plus conscience de la blockchain. » – a commenté le PDG d’Emurgo, Ken Kodama.

Plus tôt cette semaine, Cardano s’est également associé à Chainlink pour développer des contacts intelligents DeFi et a annoncé le premier stablecoin à être mis en ligne sur sa blockchain – Djed. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

