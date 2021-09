EMURGO lance un nouveau véhicule d’investissement de 100 millions de dollars pour renforcer l’écosystème Cardano » CryptoNinjas

EMURGO, la branche commerciale officielle de la blockchain Cardano, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau véhicule d’investissement dans l’écosystème Cardano pour investir dans des entreprises en phase de démarrage et de croissance axées sur la création de solutions à impact social alimentées par Cardano.

En tant que filiales à 100 % de la société mère EMURGO, ce nouveau véhicule d’investissement Cardano sera composé de deux entités distinctes, EMURGO Africa et EMURGO Ventures, chacune avec une thèse d’investissement distincte.

EMURGO Afrique – vise à soutenir plus de trois cents startups régionales par le biais d’un financement d’amorçage et d’une incubation, pour finalement faire adopter la blockchain de Cardano comme plate-forme technologique standard en Afrique pour des solutions à impact social.

EMURGO Ventures – se concentrera sur d’autres marchés développés pour faciliter la création de solutions et de services sur Cardano avec une allocation de capital fixe pour les investissements d’amorçage dans une variété de startups et de sociétés de solutions middleware axées sur Cardano, y compris celles qui créent des services financiers décentralisés (DeFi), des jetons non fongibles ( NFT), des outils de formation des développeurs et d’autres applications décentralisées.

L’intégration récente de contrats intelligents dans la blockchain de Cardano vise à stimuler la création de services décentralisés et le nouveau véhicule d’investissement d’EMURGO via ces deux entités soutiendra cela.

En tant qu’entités filiales d’EMURGO – l’un des membres fondateurs de Cardano – EMURGO Africa et EMURGO Ventures tireront parti de l’expérience d’EMURGO dans les solutions blockchain et du réseau de partenaires industriels pour fournir des capitaux stratégiques à ses sociétés de portefeuille, contribuant ainsi à renforcer l’écosystème Cardano.

Grâce à son précédent partenariat avec SOSV, EMURGO a réalisé plus de dix investissements directs dans des startups blockchain, y compris API3 – un fournisseur de services de données pour les blockchains qui a recueilli des investissements de fonds majeurs dans l’industrie de la blockchain.

« Nous sommes plus que jamais concentrés sur l’accélération du développement de l’écosystème de Cardano. EMURGO s’engage à répondre à cette demande en fournissant le capital et les ressources stratégiques nécessaires aux sociétés de notre portefeuille pour évoluer rapidement et apporter de nouvelles solutions à Cardano.

– Ken Kodama, PDG d’EMURGO

Premièrement, pour son lancement initial, EMURGO Africa a annoncé deux accords pour étendre l’écosystème Cardano en Afrique, en utilisant les réseaux commerciaux de ses partenaires.

Laboratoires adaniens – un opérateur de studio de création de capital-risque en Afrique, s’associera à EMURGO Africa pour soutenir les startups axées sur l’impact qui étendent l’écosystème Cardano à travers le continent.

Adverse – un programme d’accélérateur conjoint axé sur Cardano en Afrique avec l’accélérateur de l’industrie de la blockchain Everest Ventures, s’associera également à EMURGO Africa.

Deuxièmement, pour son lancement initial, EMURGO Ventures a annoncé son premier investissement d’amorçage dans Milkomeda – un projet de chaîne latérale dcSpark reliant Cardano et d’autres protocoles de couche 1 qui utilisera l’ADA enveloppé (wADA) comme un atout.

« Les investissements d’EMURGO contribueront à façonner l’avenir de l’écosystème Cardano, un réseau en pleine maturité avec une communauté créative et diversifiée, des capacités croissantes de contrats intelligents et des partenariats à travers le monde qui fournissent des services sociaux et financiers en utilisant la technologie sécurisée de Cardano.

– Charles Hoskinson, PDG de IOHK

Lien source

Vues de la publication : 9