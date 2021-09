Emurgo soutiendra les projets DeFi et NFT avec un financement de 100 millions de dollars

in

La branche commerciale officielle de Cardano Blockchain, AMURGO, a annoncé le lancement d’un fonds d’investissement de 100 millions de dollars pour investir dans les premières startups. Selon le communiqué de presse, l’investissement sera canalisé vers le projet NFT et DeFi qui construit des solutions percutantes sur la blockchain Cardano.

Emurgo Ventures a l’intention d’élargir sa base d’investissement et de s’étendre à d’autres marchés développés. L’objectif, selon le rapport, est de devenir l’investisseur initial dans un certain nombre de startups de l’industrie DeFi et NFT.

Ce n’est pas le premier tour d’investissement qu’Emurgo propose pour ce type de projet. Elle a déjà finalisé le financement de dizaines de projets similaires sur le réseau Cardano (ADA/USD) grâce à sa collaboration avec SOSV.

Le PDG d’Emurgo, Ken Kodama, a commenté le financement. Il a déclaré que la société souhaitait accélérer le développement de l’écosystème Cardano.

La société a réitéré qu’elle se concentre sur la satisfaction de la demande de DeFi et de NFT en fournissant des ressources stratégiques et des capitaux de financement pour les sociétés du portefeuille. EMURGO cherche également à apporter de nouvelles solutions à l’écosystème Cardano.

Charles Hoskinson, PDG d’IOHK, la société mère de Cardano, a déclaré que le financement contribuera grandement à façonner l’avenir de l’écosystème de Cardano. Selon lui, cela améliorera la capacité globale du réseau pour la communauté diversifiée de Cardano.

Plus de support pour les projets NFT et DeFi

Cardano a également collaboré avec d’autres acteurs de l’industrie pour accélérer le développement de l’industrie DeFi.

La société prévoit de lancer son premier stablecoin et s’est associée plus tôt cette semaine à Chainlink (LINK / USD) pour développer des contacts intelligents DeFi.

Selon l’annonce, le fonds sera composé de deux filiales : EMURGO Ventures et AMURDO Africa. Chacun des domaines d’investissement sera traité différemment.

AMUGO Ventures se concentrera sur les marchés développés, dans le but de créer des outils pédagogiques pour les développeurs de blockchain, les projets NFT, les services DeFi et d’autres dApps sur le réseau.

D’autre part, EMUGO Africa soutiendra plus de 300 startups régionales en Afrique à travers l’incubation et le financement d’amorçage. Selon l’annonce, l’objectif est de faire de Cardano la principale plate-forme technologique à adopter sur le continent africain.

