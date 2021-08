En 1971, le président Nixon a cassé de l’argent, donnant aux banques centrales l’autorité monétaire absolue

Le choc de Nixon et la dissolution subséquente du système de Bretton Woods ont entraîné une inflation intenable, une dette nationale croissante et des inégalités extrêmes de revenus et de richesse alors que la plus grande économie du monde est au bord de l’hyperinflation.

En juin de cette année, la Deutsche Bank a lancé un avertissement sévère aux États-Unis après le doublement du bilan de la Réserve fédérale pendant la pandémie,

« La politique macroéconomique des États-Unis et, en fait, le rôle même du gouvernement dans l’économie, subissent son plus grand changement de direction en 40 ans. En retour, nous craignons que cela n’entraîne des niveaux d’inflation inconfortables. »

Comment est-ce qu’on est arrivés ici? Comment l’argent est-il devenu si fondamentalement brisé ? Qui l’a cassé ? Plongeons dans cette histoire.

Accord de Bretton Woods (1944)

La prémisse de l’accord de Bretton Woods était de poursuivre un système de taux de change fixe soutenu par l’or comme norme universelle pour empêcher la dévaluation compétitive des monnaies souveraines et promouvoir le libre-échange au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

La Grande-Bretagne voulait des taux flexibles. Cependant, étant donné que la Grande-Bretagne est sortie de la guerre en tant que débiteur et que les États-Unis sont désormais prêts à assumer le rôle de créancier, la Grande-Bretagne a dû se contenter d’un compromis entre des taux fixes mais ajustables.

Conformément à l’accord, les États-Unis s’étaient engagés à soutenir les dollars détenus dans les réserves étrangères par de l’or à un taux de 35 $ l’once. Les autres monnaies souveraines étaient indexées sur le dollar et devaient être maintenues à moins de 1% du taux fixe en achetant/vendant des dollars.

Devises étrangères arrimées au dollar. Dollar arrimé à l’or

Tant que les États-Unis détenaient la majorité des réserves d’or mondiales, ce système fonctionnait, et il fonctionnait bien dans les premières années, car les États-Unis avaient un excédent de balance des paiements.

Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de ce système ?

Le plan Marshall et l’adoption par les États-Unis de politiques expansionnistes à la fin des années cinquante ont inversé la balance des paiements en faveur des autres nations. En 1960, les États-Unis ont commencé à accuser un déficit.

Ceci, combiné à l’épuisement des réserves d’or américaines, laisserait présager le début de la fin pour le système de Bretton Woods. Comme les réclamations en dollars sur l’or ont dépassé l’offre d’or, cela a créé une opportunité d’arbitrage pour les autres pays afin d’épuiser davantage les réserves d’or américaines.

Ce qui a empêché ce scénario, c’est que tout le monde avait un intérêt commun à préserver le système, mais seulement si les États-Unis n’avaient pas recours à la dévaluation du dollar. En 1960, avant même d’entrer en fonction, JFK a été contraint d’agir rapidement pour apaiser de telles craintes.

Mais sans que les États-Unis ne dévaluent le dollar, les autres pays ont été obligés de réévaluer leur propre monnaie pour rétablir l’équilibre, ce qu’ils n’étaient pas désireux de poursuivre car cela affecterait négativement la politique intérieure.

Un pool d’or, connu sous le nom de London Gold Pool, a été formé avec les pays européens pour mettre en commun toutes les réserves d’or afin de maintenir le ratio sous contrôle. Cependant, la demande d’or a rapidement dépassé l’offre et le pool d’or a été abandonné en 1968.

Parmi d’autres mesures avortées, une monnaie internationale (imaginez ça!)

En 1969, les réserves d’or des États-Unis étaient en fuite alors que d’autres pays tentaient d’encaisser leurs dollars pour racheter de l’or. Cela a conduit à des mesures d’urgence du président Nixon, connues sous le nom de choc Nixon, qui ont annulé la convertibilité du dollar américain en or et fermé la fenêtre d’or.

Ainsi s’est effondré le système de Bretton Woods, et cela a entraîné la stagflation des années 70, une combinaison de chômage élevé et d’inflation élevée, alors que le dollar américain perdait un tiers de sa valeur.

Avec le recul, le système était toujours intenable à long terme car il tentait de promouvoir le libre-échange tout en permettant à un pays, les États-Unis, le « privilège exorbitant » de faire en sorte que sa monnaie serve de monnaie de réserve internationale dans un poste macro-environnemental hautement concurrentiel. -LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

Le New York Times passe en revue la norme papier de Nixon, 1971

Le paradoxe de Triffin

En 1959, alors que les États-Unis commençaient à accuser un déficit, le professeur de Yale, Robert Triffin, a proclamé que le système de Bretton Woods était impraticable et qu’il s’effondrerait inévitablement car le dollar ne pourrait pas conserver son privilège exorbitant d’être la monnaie de réserve sans accumuler de déficits.

Toute monnaie souveraine servant de monnaie de réserve mondiale est tenue d’accumuler un déficit pour répondre à la demande mondiale de la monnaie. Cela crée un conflit d’intérêts entre les politiques monétaires nationales et internationales.

Le choc de Nixon et l’effondrement ultérieur du système de Bretton Woods ont donné raison au paradoxe de Triffin, mais ironiquement, ils n’ont fait qu’exacerber davantage le privilège exorbitant des États-Unis en accordant désormais à la Réserve fédérale une autorité absolue sur la politique monétaire, car le dollar n’était plus tenu d’être soutenu par réserves d’or.

La nouvelle capacité de la Fed à manipuler continuellement l’offre, les taux d’intérêt et la vitesse de l’argent a conduit à d’autres conséquences délétères telles que l’effet Cantillon et l’exploitation des aléas moraux inhérents au système bancaire à réserve fractionnaire.

L’expansion perpétuelle pour stimuler la croissance économique a fait exploser les déficits, ce qui a entraîné un cercle vicieux d’inflation et des inégalités économiques sans cesse croissantes, désormais extrêmes. Regardons les métriques,

La dette nationale des États-Unis est passée de 398 milliards de dollars en 1971 à 29 000 milliards au moment d’écrire ces lignes.

Revenu du top 0,01 divergence parabolique par rapport au PIB par habitant depuis 1980

La richesse détenue par les 0,1% les plus riches a franchi les 90% les plus pauvres au lendemain de la crise financière mondiale de 2008

Le paradoxe de Triffin est resté un puzzle impénétrable pour les économistes à ce jour.

Qu’est-ce qui pourrait résoudre le paradoxe de Triffin ?

Peut-être une alternative à l’or décentralisée, sans frontières, sans permission, durable, prouvée finie, infiniment divisible, instantanément portable, objectivement vérifiable qui ne permet à aucune nation ou à sa banque centrale un privilège exorbitant ?

Et si sa politique monétaire n’était pas arbitraire, ne pouvait pas être contrôlée ou manipulée par les humains, mais reposait sur une constante universelle ? Quelque chose comme… les mathématiques ?

Voila ! Fixez l’argent. Répare le monde.

Bitcoin/USD BTCUSD

46 360,0804 $ 593,411,28%

Volume 33,04 bVariation 593,41$Ouverture 46 360,0804$Circulation 18,79 mMarket Cap 871,01 b