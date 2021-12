En 19921, le jour où l’éruption de La Palma a commencé, il n’y a plus de prix

23/12/2021 à 18:52 CET

.

Le numéro 19921, coïncidant avec la date de début de la éruption volcanique sur La Palma, n’a pas été attribué au tirage extraordinaire de la loterie de Noël.

Comme l’indique la tradition, les malheurs, et s’il s’agit de catastrophes naturelles, plus encore, ce sont des numéros fétiches pour les joueurs de loterie.

Et cette année, il a eu cet appel, avec l’autorisation de la tempête Filomena ou de quelques éphémérides liées à la pandémie de covid, 19921, qui a été vendu quelques jours plus tard dans les deux administrations du pays qui avaient ce numéro, une à Valence et une autre à Terrassa.

La chance qui a échappé à 19921 a eu ceux qui ont acheté dix dixièmes de 42 833, vendus dans l’administration numéro 1 de Paume. Ce numéro correspond à l’un des quatrièmes prix du tirage extraordinaire de la loterie de Noël.

Le propriétaire de cette administration, Ricardo Cobiella, a indiqué à Efe que « Je l’ai ressenti dans l’environnement« Que cette année un prix soit tombé sur l’île, touchée depuis plus de trois mois par une éruption volcanique. Concrètement, les dix dixièmes des 42 833, adjugés au total 200 000 euros, ont été vendus à la fenêtre.

Il assure que la vente de loterie, à la fois en personne et en ligne, a augmenté cette année en raison de l’éruption volcanique et demande donc aux gagnants du prix de l’investir sur l’île de La Palma. « Maintenant, donner juste un dixième est une joie, donc envoyer toute une série, plus », a déclaré la loterie qui a hérité de cette administration de son père.