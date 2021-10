« En 2008, nous avons rejeté des offres très élevées pour Ribéry, d’Espagne et d’Angleterre »

27/10/2021 à 19:47 CEST

L’ancien directeur général de la Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a donné le clés du succès de l’équipe allemande durant leur passage au club. L’hégémonie des Bavarois en Bundesliga a eu quelques précurseurs, avec des prénoms. Parmi eux se détachaient les ailes de ce Bayern, Franck Ribéry et Arjen Robben. Avec un casting de stars comme Lahm, Neuer et Schweinsteiger, ils ont décroché le triplé lors de la saison 2012-13. Le vétéran ailier français donne le coup de grâce à sa carrière à Salernitana en Serie A.

Cependant, ce succès aurait pu avoir différents protagonistes, selon les mots de Rummenigge : « En 2008, il y avait des offres très élevées pour Franck Ribéry, d’Espagne et d’Angleterre. Ceux-ci auraient été de loin les montants de transfert les plus élevés du football mondial. Nous nous sommes longuement disputés pour savoir si nous pouvions refuser autant d’argent. Finalement, nous avons décidé de ne pas le faire parce que Ribéry était très important pour nous. » Cette offre espagnole est probablement venue du Real Madrid, qui a fait exploser un an plus tard le marché des transferts avec les astronomiques Cristiano Ronaldo et Kaká.

Malgré le dur revers de la défaite de la finale de la Ligue des champions en 2012 aux mains de Chelsea de Roberto Di Matteo, ainsi que la défaite de la Bundesliga et de la Coupe d’Allemagne au profit du doublé du Borussia Dortmund, depuis lors, le Bayern a entrepris une Idylle avec le championnat allemand qui durerait jusqu’à aujourd’hui, neuf trophées consécutifs de Bundesliga.

Joshua Kimmich a temporairement refusé de se faire vacciner contre le coronavirus

L’ancien manager du Bayern s’est également exprimé sur le rejet controversé de Josué Kimmich d’être vacciné pour le moment, un joueur que Rummenigge considère comme exemplaire : « Il est un modèle à bien des égards. Je le connais comme une personne formidable, ce qui est également démontré par son initiative » We Kick Corona « . J’ai été surpris qu’il n’ait pas été vacciné et cela a suscité un débat. Ce que fait Joshua est très responsable. Il veut d’abord attendre les effets à long terme et teste tous les deux jours. En tant que modèle, ce serait encore mieux s’il était vacciné, mais je suis convaincu que je pourrais le faire dans un avenir proche. C’est une personne et un joueur totalement responsable. »