En 2014, les étudiants sélectionnés du MIT ont reçu 100 $ de BTC gratuitement. Qu’ont-ils fait avec ?

Cette expérience fascinante impliquant le BTC gratuit a généré des résultats concrets et nous sommes là pour les passer en revue. L’histoire de bien-être est une gracieuseté de CNBC, qui a interviewé certaines des pistes et est allé au fond des choses. Tout a commencé avec Jeremy Rubin, 19 ans, qui a développé une émission intitulée Tidbit. Il a permis « aux utilisateurs d’exploiter des Bitcoins sur l’ordinateur d’un client en remplacement de la publicité traditionnelle. « Les autorités n’étaient pas si enthousiastes à propos de son idée, comme le rappelle l’Electronic Frontier Foundation :

En décembre 2013, le bureau du procureur général du New Jersey a délivré une assignation générale à Rubin et Tidbit, demandant le code source, les documents et les réponses narratives de Tidbit sur le fonctionnement de Tidbit, les sites Web sur lesquels il a été installé et les comptes de Tidbit. associé à Tidbit.