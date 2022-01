En 2020-21, frappé par la pandémie de Covid, les chemins de fer indiens ont gagné plus de 500 crore de roupies grâce à Tatkal, des billets premium pour Tatkal

Dans une réponse à une RTI déposée par le député Chandra Shekhar Gaur, le transporteur national a déclaré qu’il avait gagné 353 crores de roupies grâce aux billets tatkal, 240 crores de roupies avec les tarifs dynamiques et 89 crores de Rs avec les frais de tatkal premium au cours de l’exercice 2021-22 jusqu’au mois de septembre.

En 2020-21, comme une grande partie des opérations ferroviaires sont restées suspendues pendant la majeure partie de l’année en raison de la pandémie de Covid-19, les chemins de fer indiens ont réussi à gagner 403 crores de roupies grâce aux billets tatkal, un montant supplémentaire de 119 crores de roupies grâce aux billets tatkal premium, ainsi comme un montant de Rs 511 crore de tarifs dynamiques, a révélé une réponse RTI. Habituellement, les passagers voyageant dans ces trois catégories ferroviaires sont des passagers de dernière minute qui utilisent ces services principalement pour les voyages en train d’urgence en payant des frais supplémentaires, selon un rapport de la PTI. Dans une réponse à une RTI déposée par le député Chandra Shekhar Gaur, le transporteur national a déclaré qu’il avait gagné 353 crores de roupies grâce aux billets tatkal, 240 crores de roupies avec les tarifs dynamiques et 89 crores de Rs avec les frais de tatkal premium au cours de l’exercice 2021-22 jusqu’au mois de septembre.

Au cours de l’exercice 2019-2020, les chemins de fer indiens ont gagné 1 669 Rs sur les billets tatkal, 1 313 crores Rs avec les tarifs dynamiques et 603 crores Rs avec les billets tatkal premium. Selon le rapport, les frais de billet tatkal ont été fixés en pourcentage du tarif au taux de 10 % du tarif de base pour la deuxième classe et de 30 % du tarif de base pour toutes les autres classes de chemin de fer, sous réserve de minimum et de maximum. Dans le cadre de la prime, qui a été introduite en 2014 dans certains trains, 50 % des billets du quota tatkal sont vendus aux passagers utilisant le système tarifaire dynamique.

Selon un comité permanent du Parlement, la tarification flexible ou dynamique semble être « quelque peu discriminatoire » étant donné que les tarifs des trains Shatabdi, Rajdhani et Duronto Express sont déjà plus élevés que ceux des autres services de courrier et de train express et sont presque au même niveau que plus élevés. que ceux des compagnies aériennes à bas prix dans certains cas. Selon les données, plus de 52 lakh passagers sur liste d’attente après la finalisation des tableaux de réservation de sièges n’ont pas pu voyager en train au cours des six premiers mois de l’exercice en cours. Près de 32 50 039 PNR pour lesquels 52 96 741 passagers avaient des réservations ont été automatiquement annulés car ils étaient en liste d’attente après la préparation des dossiers jusqu’en septembre de cet exercice.

