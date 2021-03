En 2020, les ultra-riches sont devenus plus riches. Maintenant, ils se préparent au contrecoup

George Washington est vu avec un masque médical imprimé sur un billet d’un dollar reflété dans une goutte sur une aiguille de seringue dans cette illustration

En 2020, alors que le monde était en proie au COVID-19 et que l’économie mondiale faisait face à sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, les milliardaires ont vu leurs richesses atteindre de nouveaux sommets.

Maintenant, certains discutent avec leurs gestionnaires de fortune de la façon de garder le contrôle et de consolider leur fortune au milieu des débris mondiaux de la pandémie. D’autres discutent de la manière de prévenir et de gérer les demandes des gouvernements et du grand public pour prendre leur part des coûts de recouvrement.

«Le marché boursier s’est effondré il y a un an, en juillet environ, mon portefeuille était revenu là où il était avant, au début de l’année, et maintenant il est beaucoup plus élevé», a déclaré Morris Pearl, ancien directeur général de BlackRock qui préside Patriotic Millionaires , un groupe qui estime que la valeur nette élevée devrait faire davantage pour combler l’écart de richesse.

«Le problème fondamental est cette inégalité flagrante qui s’aggrave.»

Les plans discutés par les ultra-riches vont de la philanthropie, au transfert d’argent et d’entreprises dans des fonds fiduciaires, et à la délocalisation dans d’autres pays ou États dotés de régimes fiscaux favorables, selon des entretiens de . avec sept millionnaires et milliardaires et plus de 20 conseillers du riche.

«Il est tout à fait évident que la facture arrive pour tout le monde», a déclaré Rob Weeber, PDG du gestionnaire de fortune suisse Tiedemann Constantia, qui a déclaré que certains clients envisageaient également de vendre des actifs importants comme les entreprises avant la hausse des taux d’imposition.

Aux États-Unis, l’élection de Joe Biden à la présidence, et l’anticipation d’une hausse des impôts pour les riches, ont notamment déclenché une forte augmentation de la demande des clients pour la création de trusts, selon les gestionnaires de fortune.

Cela leur permettrait de transmettre de l’argent à leurs enfants ou à d’autres parents sous le seuil actuel de 11,7 millions de dollars d’exonération d’impôt par personne. Au cours de sa campagne, Biden a proposé de revenir aux niveaux de 2009, lorsque l’exemption s’élevait à 3,5 millions de dollars.

«Nous avons vu une vague de fiducies créées et financées au quatrième trimestre de l’année dernière», a déclaré Alvina Lo, stratège en chef de la richesse chez Wilmington Trust. «La grande majorité de nos clients ont adopté une approche attentiste jusqu’aux élections de novembre, puis ils sont passés à la vitesse supérieure.»

« EXTRAORDINAIREMENT AGILE »

Selon Forbes, près des deux tiers de la classe milliardaire mondiale ont accumulé de plus grandes fortunes en 2020, les plus grands gagnants atteignant des niveaux de richesse sans précédent, aidés par les billions de dollars de récupération des décideurs.

Forbes, qui retrace les fortunes connues du public, estime que les milliardaires s’étaient enrichis de 20% en 2020 à la mi-décembre.

Selon Maximilian Kunkel, directeur des investissements d’UBS pour les family offices riches, nombre d’entre eux ont profité d’opportunités d’investissement interdites aux investisseurs de détail ordinaires, profitant de la volatilité du marché avec des opérations sur dérivés à court terme.

Lorsque les prix des actifs ont chuté, a-t-il déclaré, bon nombre des plus grands clients privés de la banque ont vendu des options de vente ou opté pour des transactions plus complexes appelées inversions de risque, les aidant à capitaliser sur leur pari que les prix finiraient par augmenter.

«Certains de nos clients ont été extrêmement agiles pour tirer parti des plus grandes dislocations du marché», a ajouté Kunkel.

Aujourd’hui, alors que les gouvernements du monde entier sont aux prises avec une dette en hausse et des troubles sociaux croissants, les milliardaires savent que les projecteurs sur leur richesse deviendront plus forts, selon les entretiens.

Beaucoup de riches sont conscients des demandes imminentes des autorités fiscales et accélèrent leurs plans pour verser de l’argent dans des fonds en fiducie pour leurs enfants.

Le stratège de la richesse, Jason Cain, a déclaré que de nombreuses familles ultra-riches avaient également cherché à transférer d’autres actifs, y compris des entreprises, dans des fonds fiduciaires, capitalisant sur la situation «unique» présentée par la pandémie de taux d’intérêt bas et de valorisations déprimées pour réaliser des économies d’impôt potentiellement exceptionnelles en des années. viens.

Les enquêtes sur de telles stratégies ont triplé au cours des sept à huit premiers mois de la pandémie, selon Cain, qui travaille pour le conseil en gestion de patrimoine basé aux États-Unis Boston Private.

«75 à 80% des familles à qui nous parlons étaient convaincues que c’était une période opportuniste et qu’elles devaient faire quelque chose.»

LES HAMPTONS OU SINGAPOUR?

D’autres à travers le monde prennent également des mesures plus drastiques, en s’installant dans des pays et des régions où les régimes fiscaux et les sociétés sont plus favorables aux méga-riches.

«Ils disent en fait: regardez, nous voyons le monde aller inévitablement vers de plus en plus de transparence. Et il ne sert à rien de lutter contre une tendance », a déclaré Babak Dastmaltschi, responsable des clients stratégiques du Credit Suisse dans sa division internationale de gestion de fortune.

«Trouvons simplement des juridictions appropriées, transparentes, ouvertes, respectées et internationalement reconnues, et établissons nos structures là-bas», a-t-il ajouté, citant la Suisse, le Luxembourg et Singapour comme des cibles populaires.

Henley & Partners, une société de conseil en citoyenneté mondiale et en résidence basée à Londres, a déclaré que les demandes de personnes fortunées cherchant à déménager avaient bondi pendant la pandémie. Le nombre d’appels de clients basés aux États-Unis a augmenté de 206% en 2020 par rapport à l’année précédente, par exemple, tandis que les appels en provenance du Brésil ont augmenté de 156%.

Pour beaucoup de pays émergents, les craintes que les tensions sur les services publics ne conduisent à des troubles civils ont poussé les jeunes générations de familles aisées, en particulier, à rechercher des opportunités à l’étranger.

« COVID a simplement enlevé les vêtements de l’empereur, et tout d’un coup, les gens ont commencé à se rendre compte: notre système de santé n’est pas solide, notre filet de sécurité sociale n’est vraiment pas disponible », a déclaré Beatriz Sanchez, responsable de l’Amérique latine chez Global Wealth directeur Julius Baer.

Cindy Ostranger, directrice fiscale chez Clarfeld Citizens Private Wealth, a déclaré qu’elle avait également vu de nombreux clients ultra-riches quitter New York City pour leurs escapades de vacances dans les Hamptons, initialement pour échapper au pire de la pandémie, puis rester dans payer moins d’impôts.

Les déménagements vers des États à faible taux d’imposition, notamment le Texas, la Floride et Washington, sont également devenus plus populaires, a déclaré Kristi Hanson, directrice de la recherche fiscale au sein du groupe Private Wealth de la société de conseil en investissement NEPC.

FOCUS SUR LA PHILANTHROPIE

Alors que les pays continuent de lutter contre les retombées de la pandémie, les économistes soulignent un problème plus vaste qui se profile: le découplage de la richesse extrême de la prospérité économique globale.

Début mars, la richesse des milliardaires américains avait augmenté de 1,3 billion de dollars, soit près de la moitié, depuis le début de la pandémie, selon des recherches menées par l’Institute for Policy Studies et Americans for Tax Fairness.

Cela porte leur richesse à 4,2 billions de dollars, soit environ un cinquième de la production économique américaine pour 2020 et le double de la richesse totale détenue par la moitié inférieure des 330 millions d’habitants.

«Nous sommes à un moment, pourrait-on dire, après quatre ans à célébrer les inégalités, les gens disent que ce n’était pas exactement la bonne réponse», a déclaré Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel et économiste de l’Université de Columbia, faisant référence à l’administration américaine Trump réduisant les impôts. pour les riches.

La pandémie a attiré l’attention de nombreuses personnes très riches sur des causes sociales, selon Judy Spalthoff, responsable américaine des services de conseil aux familles et de philanthropie d’UBS.

«Il y a eu un changement massif dans les conversations auxquelles nous assistons entre les familles, en ce qui concerne la prise en compte des inégalités sociales», a-t-elle déclaré. «La jeune génération a vraiment poussé ce sujet au niveau du conseil.

«Nous voyons tellement de conversations dans les familles qui vérifient vraiment le courage de dire: ‘Oui, nous avons eu du succès. Nous avons travaillé dur pour ce succès. Mais ne soyons pas aveugles au monde qui nous entoure. Et assurons-nous de pouvoir sortir de notre bulle ».»

Pour beaucoup, cela signifie philanthropie.

L’équipe de Spalthoff a vu une augmentation du nombre de clients en partenariat avec UBS Optimus Foundation, qui achemine de l’argent vers des causes telles qu’Action contre la faim, avec des dons en hausse de 74% l’année dernière par rapport à 2019, pour atteindre 168 millions de dollars.

Pourtant, pour le millionnaire britannique Gary Stevenson, ancien commerçant de Citibank, tout plan de lutte contre les inégalités doit inclure un impôt sur la fortune.

«Nous vivons actuellement dans une situation où les milliardaires paient souvent des taux d’imposition sur leurs revenus inférieurs à ceux des travailleurs ordinaires», a-t-il déclaré. «Mais je ne pense pas qu’il suffira de simplement taxer leurs revenus… il faut des impôts qui s’appliquent sur la richesse.»