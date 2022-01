En 2021, les développeurs d’applications iOS ont reçu 60 000 millions de dollars dans l’App Store, combien Apple a-t-il gagné ? | La technologie

Le dernier rapport financier d’Apple révèle les bénéfices autour de l’App Store, la boutique numérique de l’entreprise où sont exposées toutes les applications compatibles avec le système d’exploitation de la pomme croquée.

Apple a versé un total de 60 milliards de dollars aux développeurs de l’App Store en 2021, selon les données publiées par le géant de la technologie cette semaine. Mais cela se traduit-il en profit pour l’entreprise ?

Depuis le lancement de l’App Store en 2008, 260 milliards de dollars ont été versés aux développeurs de l’App Store du monde entier, démontrant l’importance du secteur des applications pour l’entreprise de Tim Cook.

Le volume 2021 établit également un nouveau record de profit annuel pour les développeurs de l’App Store, bien que la société note que il ne représente qu’une petite fraction du commerce mondial facilité par l’App Store.

Selon les données de l’entreprise, lors des dernières soirées, Les clients de l’App Store ont dépensé plus que jamais entre le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An, entraînant une croissance à deux chiffres par rapport à l’année dernière. Ce qui montre clairement quelle a été une bonne année 2021.

Mais le succès de l’App Store n’a pas été sans controversealors qu’Apple fait l’objet d’un examen minutieux de ses pratiques commerciales et fait face à des poursuites judiciaires liées au fonctionnement de sa place de marché en ligne.

Par exemple, la bataille juridique avec Epic Games, où le juge s’est mis d’accord avec le développeur de jeux vidéo et a fait grand bruit. Nous l’expliquons pour ceux qui ne s’en souviennent pas.

L’affaire a explosé en août 2020 lorsqu’Epic a inculpé Apple (et aussi Google) pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques avec leurs boutiques d’applications respectives. En conséquence, Epic a tenté de contourner le processus d’achat intégré dans lequel Apple prélève une commission de 30 % sur chaque vente.

Apple a répondu en supprimant le jeu Fortnite d’Epic de l’App Store, et Epic a répondu en portant l’affaire devant les tribunaux, où il a gagné l’affaire. en Corée du Sud, là où tout a commencé.

Pour cette raison, ce qui est clair dans toute cette affaire, c’est que, année après année, la boutique d’applications d’Apple facture plus d’argent que la précédente et que le modèle économique passe inévitablement par les applications.

Ce qui nous laisse un peu froid, c’est le ne sachant pas combien de bénéfices pour Apple ces 60 000 millions de dollars qu’ils ont payés aux développeurs signifient, où ils ont pour politique de transporter 30% de tous les paiements effectués dans leur App Store. Mais pour cela, ils ne sont pas si transparents.